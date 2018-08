La biotecnología genera un nuevo ADN en la economía de Ourense

Las nuevas tendencias tecnológicas y científicas permiten el desarrollo de nuevos sectores altamente cualificados y donde Ourense puede tener una página protagonista.

Una definición de biotecnología aceptada internacionalmente es la siguiente: “la biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos (Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992).

Hay que decir que la biotecnología durante mucho tiempo “sufrió” el San Benito de los transgénicos pero actualmente se ha convertido en una fuente de beneficios sociales, incluso la propia Nacionales Unidas le reconoce su papel en el logro de la lucha contra la hambruna y la pobreza mundial.

A nivel nacional estamos hablando de un sector que según la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), aporta 7.300 millones de euros a la economía española, en torno al 0,7% del PIB, y que en conjunto suma 651 empresas que tienen como actividad principal la biotecnología. A estas podemos sumar hasta 2.767, dedicadas a la biociencia.

El informe de Asebio coloca a Cataluña como líder del sector a nivel nacional con el 19,4% de las compañías. El pódium lo completa Andalucía (13,5%) y en tercer lugar lo ocupa Galicia (8,6%), por delante de Madrid y el resto del territorio. En cuanto a las empresas principalmente biotecnológicas, Cataluña es también líder con el 23,3% de las compañías, seguida de Madrid (18,7%) y Andalucía (16%).

Otro dato destacado de este estudio es que el sector atrae inversión. En el 2017, las biotec captaron financiación por valor de 149 millones, un 17% superior a la captada en el año 2016.

Es un sector con fuerte apuesta por la I+D y se identifica por su nivel de generación de patentes, en concreto 259 en el último año.

Galicia y la Biotecnología van de la mano para desarrollar un sector hoy emergente pero que cada vez más muestra un mayor potencial de crecimiento.

Un sector de gran interés para la economía de la comunidad por su alto grado de innovación, que une a empresas, fundaciones biomédicas, universidades, grupos de investigación, centros tecnológicos y organismos públicos referentes unidos por un bien común, el crecimiento económico que puede ser motor de la mejora de la salud y del desarrollo del complejo agroalimentario gallego. Sector crucial de la economía y que puede ser motor de desarrollo competitivo a nivel mundial.

Desde el año 2016 la comunidad cuenta con la “Estratexia de Impulso da Biotecnoloxía de Galicia 2016-2020”, la cual prevé inversiones en este sector por valor de 200 millones de euros.

Dichas inversiones tienen que favorecer la consecución de los objetivos planteados: aumentar un 15% el número de empresas, crecimiento de la facturación del sector en un 20% y aumento del 25% en puestos de trabajo.

Actualmente el sector en Galicia alcanza los 3.000 empleos, 85 empresas ya se encuentra en una cifra de 258 millones de euros de negocio según los datos de Bioga, cluster tecnoloxico empresarial das ciencias da vida de Galicia.

Ourense cuenta con el único centro de laboratorio especializado en biociencia de Galicia

Según el informe 2016, último publicado por dicha asociación empresarial, el sector gallego de biotecnología se está especializando en alimentación, cosmética, el sector agrícola y el medio ambiente, así como en la provisión de servicios de I+D, en especial servicios analíticos de diverso tipo (microbiología, bioquímica, genética…), genómica y bioinformática.

El peso del complejo agroalimentario gallego se convierte en un motor con gran potencial para la industria biocientífica gallega tanto como fuente de provisión de posibles materias primas como fuente de aplicación de los resultados para mejorar la producción alimentaria que permita seguridad alimentaria como de salubridad.

A la vez esta materia prima puede ser fuente de productos con alto valor añadido caso de medicamentos, o cosméticos.

En este mercado Ourense cuenta con grandes posibilidades. Aunque actualmente la presencia de empresas trabajando son escasas (tres sobre un computo de 85) las posibilidades de desarrollo son elevadas. Al contar con un parque científico especializado, el único de toda Galicia en desarrollo biotecnológicas, ubicado en el recinto del Parque Tecnológico de Galicia y que oferta el acceso a laboratorios de alta capacidad. A ello sumamos la presencia de centros tecnológicos especializados en el sector alimentario que pueden reforzar el esfuerzo investigador público-privado del tejido empresarial. A este entramado investigador debemos sumar la presencia en el campus de Ourense de la facultad de ciencias ambientales como complemento investigador. A todo ello debemos unir la presencia de un entramado empresarial del sector agroindustrial de primer nivel que puede ser proveedor de oferta de recursos y de futuras demandas.