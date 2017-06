El debate sobre cambio climático: lío político y efectos económicos

Cada vez que el clima ha cambiado, la vida del planeta ha estado en peligro o al menos ha mudado. Los esfuerzos actuales se centran en luchar contra los efectos del cambio climático. Efectos como mayores niveles de calentamiento, subida de las temperaturas medias, aceleración del deshielo en los polos e incremento del nivel del mar. Estas son las predicciones de los científicos que alertan de las consecuencias de no reducir las emisiones tóxicas. En el caso de España y según los datos de Greenpeace se detectan una serie de efectos: entre estas manifestaciones, en nuestro país destacan el aumento de temperatura que ha alcanzado, hasta ahora, una media de 1,5º C (más del doble que la media global -0,7º C- o la de Europa -0,95º C-). También se resaltan los datos disponibles sobre el aumento del nivel del mar que indican que, durante la segunda parte del siglo XX, el nivel del mar aumentó en el norte de la península entre 2 y 3 mm/año y cuyas proyecciones en España, para el horizonte del año 2050, presentan valores mínimos de 15 cm, en consonancia con las órdenes de magnitud señalados en el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

En general, el acuerdo tiene como fin desarrollar un compromiso de reducción de entre un 20-25% las emisiones de CO2 para 2050. En el caso de Galicia, los principales efectos de cara al año 2050 se notaran en un aumento generalizado de las temperaturas al mismo tiempo que descienden las precipitaciones. Ya desde mediados del siglo XX, la temperatura media anual subió en Galicia en 0,17 grados por década, al mismo ritmo que en España. Los efectos del cambio climático a día de hoy, los gallegos, los notamos en la disminución del número de días con precipitaciones en forma de nieve y también de la reducción de las noches frías y con heladas. Estés efectos tendrán una repercusión directa en el volumen el ciclo de agua y en los ciclos agrarios, o en el turismo de invierno.

En el estudio Evidencias e Impactos del Cambio Climático en Galicia, realizado por las tres universidades gallegas, se muestran tanto efectos positivos como negativos en las proyecciones de futuro como la prolongación de la temporada estival, por lo que se vería reforzado el turismo de sol y playa y también la viticultura en A Ribeira Sacra y O Salnés, donde los vinos necesitan altas temperaturas. En contra las otras denominaciones deberían replantearse el calendario de cultivo, o el nivel de altura donde cultivar. También se vera afectado plantaciones como la patata, los productos de la huerta o los árboles frutales. Los ecologistas avisan de que la subida de las temperaturas en los próximos años obligará a los agricultores a adelantar hasta dos meses la siembra de las cosechas y a optar por especies resistentes para soportar el calor y la falta de agua. Además la ganadería se verá afectada por el aumento de calor y la es cases de agua.

En el caso de la pesca, el calentamiento del agua provocara menores cantidades de pescado disponible . En el caso de la industria a día de hoy, Galicia es la segunda mayor contaminadora de España, debido a la producción de electricidad a partir de carbón.