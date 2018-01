¿Qué debería hacer si le toca la lotería?

El pasado 07 de Octubre el dueño de un boleto de Euromillones ganó 190 millones. Tal vez eres el afortunado ganador, o tal vez acabas de recibir una gran herencia, o has vendido tu negocio familiar por una suma elevada. Los imprevistos repentinos pueden ser una bendición, pero también pueden llevarte a un campo minado de preguntas y ansiedad, o dejarte a merced de estafadores. Aquí hay algunas cosas para ayudar a asegurar que su nueva fortuna también sea buena.

1) Aprende de la historia: Las ganancias rápidas pueden evaporarse rápidamente, y cuanto mayor sea el premio, más probabilidades hay de que lo pierdas. Las estadísticas indican que los ganadores de premios medios de la lotería tienen un 50% más de probabilidad de quiebra que los ganadores de premios pequeños cinco años después de ganar. El 80% de dilapidan el 100% de la fortuna en menos de 10 años. Los resultados son consistentes con que algunos ganadores utilicen su premio para tomar riesgos adicionales o comprar artículos de lujo costosos. El verdadero problema es carecer del conocimiento para manejar grandes cantidades de dinero sabiamente. Establecer un presupuesto estricto después de una ganancia imprevista y planificar cuidadosamente el destino de la suma disminuirá la probabilidad de acabar con el tiempo en peor situación que si no hubiésemos recibido ningún premio.

2) Consigue ayuda: La riqueza inesperada puede ser una responsabilidad elevada, especialmente si tiene poca experiencia en la administración de grandes cantidades de dinero. Deje que se disipe la avalancha emocional antes de tomar cualquier gran gasto o decisiones de inversión. Pregúnteles a las personas más inteligentes y más adineradas a las que recurren para obtener asesoramiento legal, contabilidad y planificación financiera. Investigue y empiece a formar un equipo de asesores confiables.

3) Manténgase fuera del radar: Después de una inesperada ganancia elevada, usted se convertirá en objetivo de un gran número de vendedores que le tentarán para desviarse de un camino racional con su nueva fortuna. Evite mostrar su fortuna y sea discreto.

4)Piense a largo plazo: Algunas decisiones inteligentes al principio en términos de cómo estructurar sus finanzas pueden marcar una gran diferencia en su riqueza a largo plazo y la de sus herederos. Obtener consejos sobre la planificación de patrimonio e impuestos antes de comenzar a invertir el dinero o regalarlo puede ahorrarte muchas molestias y dinero más adelante.

5) Evita los tiburones: Alrededor del 85% de los planificadores financieros están asociados con uno de los grandes bancos. Su objetivo es venderle productos financieros, no proporcionarle consejos que sean exclusivamente para su beneficio. Busque un gestor de inversiones que tenga sus objetivos alineados con los suyos, que evite que su remuneración se relacione con su beneficio.

6) Invierte inteligentemente: No te fies del primer amigo que tiene una brillante idea de negocio sin ninguna experiencia. Más dinero trae más opciones de inversión, pero las posibilidades adicionales pueden no aportar ningún beneficio. Se suele decir que los más ricos tienen acceso a productos más sofisticados de inversión. Y sí, son más sofisticados porque son más caros, y requieren mínimos de inversión más elevados. Porque quien tiene una fortuna le gusta saber que sólo él o gente tan adinerada como él puede acceder a su producto, debido por ejemplo a un elevado importe de inversión mínimo. Lo curioso será observar como esos caros, complejos e inaccesibles productos de inversión no son capaces de conseguir una rentabilidad superior a soluciones mucho más simples. Una combinación diversificada de acciones bien seleccionadas con un enfoque a largo plazo, y algún producto con liquidez a corto plazo para sus necesidades habituales es todo lo que necesita. Evite la complejidad y especialmente cualquier banquero que intente entregarle un prospecto de 200 páginas.