El engaño de atrapar pokemons en un mundo real y algunas cuentas gallegas

LAS CUENTAS DE LA VUELTA

La Vuelta Ciclista a España es uno de los espectáculos más importantes del país, cualquier comunidad que se precie se presenta entusiasmada cuando consigue en alguna de sus ediciones convertir a una de sus ciudades en anfitrionas de la Vuelta, aunque ello suponga un desembolso en términos de organización. Por el lado de los costes cada municipio debe proporcionar las infraestructuras que exige Unipublic, la empresa organizadora del evento: residenciales, deportivas y organizativas; aunque por el lado de los ingresos estén los patrocinios y los beneficios de la afluencia turística, el estímulo económico derivado del gasto público y el posicionamiento de la ciudad, que la firma que lo gestiona calcula por etapa, en ingresos de alrededor de 200.000 euros diarios. Son un total de 1.500 camas de las personas que forman parte de la logística de la prueba y una factura por noche que ronda los 175 euros. A lo que hay que añadir, lo que generan los propios equipos participantes en otros gastos tales como restaurantes y lugares de ocio. Además de la promoción televisiva que se hace a través de la retransmisión de la competición seguida en unos 190 países y con una audiencia acumulada de 330 millones de personas en todo el mundo, de las que 31 millones son españoles. ¿Sale a cuenta la Vuelta? A falta de cifras oficiales y en base a los gastos efectuados en otras ciudades se sabe que los precios establecidos por la organización en sus ofertas oscilan en función del número de etapas y de otros condicionantes como contar con zona de salida o de llegada en una cifra mínima por etapa de 100.000 euros. La cantidad gallega por ello superaría los 800.00 euros y a falta de estimar los beneficios indirectos que no suelen ser tan relevantes, cada etapa generará un retorno económico de un millón cuatrocientos mil euros.

DATOS ECONÓMICOS

Pese a la inexactitud y escasa fiabilidad de los datos económicos nos empeñamos en medir la economía porque dada la complejidad de la realidad de la actividad económica, el análisis de datos y de indicadores estandarizados resulta de utilidad para cuantificar el comportamiento de los agentes económicos y de las relaciones que establecen. También para conocer la evolución de la actividad económica; y porque sirve de guía a la política económica de los gobiernos; y si la apuran un poco a la economía doméstica. Es a lo que podemos aspirar. Además de que cotidianamente se dirige la interpretación de los datos hacia donde interesadamente se quiera apuntar.

DÉFICIT PÚBLICO

El Gobierno gallego ha presumido desde hace años de ser campeón de la contención de déficit público, con una política de control exigente sobre su endeudamiento. Somos una Comunidad que gasta más que lo que ingresa y el gobierno ha llevado a cabo una política restrictiva que ha afectado negativamente a la inversión, a la demanda agregada y la producción y por lo tanto el empleo. Políticas más adecuadas, en fin, para enfriar economías. A pesar de que esa deuda haya crecido menos que en otras comunidades, no es menos cierto que desde comienzos de la crisis ese endeudamiento ha mantenido una senda de crecimiento ligeramente corregida en 2013 cuando sobrepaso los 10.000, y que según datos del Banco de España se sitúa en la actualidad en los 10.641 millones de euros; 266 más que al cierre del ejercicio 2015 y 680 sobre los 9.961 millones con los que acabó 2014. Del total casi 5.000 millones son a largo plazo y 5.700 millones a corto. Aunque para salir de ese circulo vicioso no baste con reducir gastos sino que habrá que aumentar también la partida de ingresos dotando a Galicia de una mayor competitividad a la altura de cualquier región de la Unión Europea. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s pone el rating de emisor de Galicia en BBB con perspectiva “positiva” en base a su expectativa de una continuada consolidación presupuestaria; la nota está limitada por la del pais al que pertenece. El rating de emisor a largo plazo de España esta en BBB+ . Y aunque las agencias de calificación independientes no sean lo más solvente del mundo; y ahí están algunos de los errores garrafales en la calificación que han tenido, como el caso de Lehman Brothers o las titulizaciones de hipotecas basura en Estados Unidos e incluso un estudio publicado por el Banco Central Europeo que muestra que favorecen “sistemáticamente” a las entidades que las contratan para otros negocios, una triple B no debería considerarse una inversión de espectáculo sino una especulación de riesgo.

A LA CAPTURA DE POKEMONS

La consigna es atrapa, incuba y evoluciona. Es el engaño de atrapar pokemons en un mundo real. Locura de campaña de marketing que ha generado esta pasión exacerbada de la que ya se habla en términos de dependencias en un mundo loco donde estar loco es ser muy cuerdo.