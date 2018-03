¿Es rentable invertir en materias primas?

Invertir en productos básicos, como por ejemplo en carbón, gas, cobre, níquel, maíz o soja, es difícil.

El rendimiento reciente de estos activos muestra por qué este es el caso. Si bien las acciones de EE. UU. han aumentado durante casi nueve años consecutivos, las materias primas se encuentran en una reducción prolongada en el tiempo.

En los últimos 10 años, el índice de commodities ha bajado un 6,5 por ciento anual, con una pérdida total de casi el 50 por ciento. En el mismo período de tiempo, el S & P 500 tiene un rendimiento total cercano al 100 por ciento o un rendimiento anual del 7 por ciento. Esta diferencia en el rendimiento ha llevado a una gran divergencia en la relación entre las materias primas y las acciones, lo que ha obligado a algunos inversores a preguntarse si existe una oportunidad de compra en los productos básicos.

Sin embargo no existe una razón financiera que dicte que los productos básicos deban exhibir reversión a la media. No proporcionan dividendos o ingresos. Las materias primas no son negocios que generen beneficios. Los productos básicos son más un insumo que un activo financiero. En muchos sentidos, una apuesta por productos básicos es una apuesta contra la tecnología y la innovación.

Las estadísticas de rendimiento muestran por qué los productos básicos son una inversión deficiente a largo plazo en comparación con las acciones e incluso el efectivo.

Las materias primas han mostrado rendimientos más bajos con mayor volatilidad que las acciones. Una de las razones por las que muchos inversionistas han agregado productos básicos a sus carteras es porque pueden proporcionar compensar la inflación cuando esta se produce. Pero desde 1991, la correlación de las acciones con los productos básicos fue de 0,30, mientras que la correlación de las acciones con los bonos del Tesoro a un mes fue de 0,04. Esto significa que las acciones no solo proporcionaron mejores rendimientos con una menor volatilidad, sino que lo hizo con una menor correlación con las acciones que con los productos básicos.

Estas cifras dejan en claro que los productos básicos no son una gran elección para un inversor a largo plazo.

Si bien los rendimientos totales terminaron por debajo del efectivo y las cifras de inflación desde 1991, hubo enormes ciclos de auge y caída para llegar desde el aumento de la volatilidad. Esto proporcionó a los operadores una gran oportunidad de ganar o perder grandes cantidades de dinero.

El problema con la naturaleza cíclica de los productos básicos es que los períodos de auge tienden a invitar a los inversores a participar en ellos en el largo plazo, porque quedan encantados con el tamaño de las ganancias a corto plazo. Esto es lo que le sucedió a muchos inversionistas a mediados de la década de 2000, cuando las materias primas tuvieron un gran incremento en los precios. Como siempre ocurre, los incrementos pasados de precios atrajeron a un gran número de inversores. Eso provocó una subida especulativa que finalmente se corrigió en los últimos años al bajar de valor.

Por lo tanto, aunque es posible que los productos básicos estén preparándose para un gran cambio en los próximos años, los inversores deben comprender en qué se están metiendo. En el largo plazo, debe esperar que las materias primas sigan de cerca la tasa de inflación si el progreso tecnológico continúa generando dividendos para la sociedad.

Aunque es probable que las materias primas sean una apuesta deficiente para los inversores a largo plazo, tenderán a ofrecer a los operadores oportunidades de obtener beneficios a corto, dependiendo del punto del ciclo en el que nos encontremos. El problema es que, acertar con la situación de dicho punto es considerablemente improbable.