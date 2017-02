Los factores que convierten al petróleo y a la electricidad en un gran negocio

La actualidad manda y hoy se debe hablar del precio de la luz y del petróleo. La verdad es que vivíamos en una fantasía, precios del petróleo por debajo de los 30 dólares americanos y, claro, eso no podía durar mucho. Según el ministro de Industria “nos sube la luz porque no llueve y nos sube el petróleo por la oferta y la demanda mundial”. Sin duda son “grandes explicaciones en sede parlamentaria”. Pero esto no es del todo así, les propongo indagar. En primer lugar, es cierto que el mercado se rige por la oferta y la demanda pero eso corresponde al 60% del precio, en el resto manda nuestro gobierno. Y ¿qué puede hacer nuestro gobierno para que paguemos menos de factura? En primer lugar, ser claro con los costes de la energía.

Por ejemplo, en nuestro precio de la factura de la luz pagamos en cada kilovatio los costes de “transporte” de la energía. Bueno vale, pero eso incluye los costes de interrumpir la luz, es decir, que en caso de necesidad nacional podemos cortarle la luz a una serie de empresas (fábricas) para asegurar el suministro a los demás. Pero en un país con más capacidad de producción que de consumo y que además cuenta con el potencial que cuenta para generar más producción de energías limpias, no se llega a entender muy bien.

Y esa es otra, España es un país que se puede permitir pagar unos 400 millones al año por tener los ciclos combinados parados pero cuando llegan los problemas de producción, nos dicen que no se pueden encender porque el precio al que ofrecen la energía es muy elevado. Yo también quiero que el Estado me pague por estar sin producir. Siguiendo con nuestras indagaciones, hablemos de las renovables: el gobierno indica que el pago de las primas, más de 2.000 millones, es un coste muy elevado para la luz pero resulta que cuando falta viento y agua el precio de la luz se nos dispara a todos los españolitos por encima de un 60%.Les doy un dato, el precio medio del Kilovatio por hora de la luz procedente del mercado hidráulico está próximo a cero euros. El truco está en que es un precio marginal, ellos cobran el precio medio del total de la oferta y se aseguran vender toda la producción.

En el caso del mercado mundial del petróleo, dos reflexiones personales. Los grandes vendedores del mundo, los saudís, no podían estar “perdiendo” dinero por mucho más tiempo. Y seguramente sus objetivos ya estaban alcanzados, poner en aprietos a la industria de fracking americano.

LOS PRECIOS

Industria que ha conseguido que EEUU pase de ser comprador mundial de petróleo a vender en el mercado sus excedentes. Y claro no podía ser así, por ello los grandes productores mundiales árabes han realizado una bajada premeditada de los precios del petróleo. De paso les permitía poner en un brete a otros competidores, con precios de captación más elevados, caso de Rusia, que acabó el año en recesión, de Venezuela y el resto de productores del cono sur americano con suerte dispar, o a la propia Noruega que no puede competir a los precios de caída obtenidos.

¿Saben? El mundo es un sitio curioso. Si queremos que el precio del petróleo mundial caiga debemos apostar, casi de forma ciega, a que Irán pueda entrar en el mercado mundial con una oferta competitiva para atraer nuevos clientes tras décadas de bloqueo americano con el acuerdo europeo. Ya ven, esos radicales que no tienen derecho en entrar en América (POTUS, 45), son los que pueden salvar nuestro flujo de crecimiento en los próximos años, eso sí somos listos, ya que hasta ahora nuestro principal vendedor de petróleo a España es México, a un precio bastante más elevado que el precio de los árabes. Pero, ¿saben lo más divertido? España, perdón las empresas energéticas, son vendedores netos de electricidad, generalmente a Portugal y este año a Francia, y este año también es un vendedor neto de derivados del petróleo, es decir este año hasta hemos exportado petróleo, pero claro lo vendemos a otro precio que nada tiene que ver con el precio de venta en España.

La última curiosidad del mercado eléctrico: ¿Se acuerdan que les dije que el 60% del precio procede del mercado? Pues bien, ustedes al contratar pueden elegir entre tarifa regulada por el gobierno, que ya ven que poco o nada hace por controlar el precio, o elegir por la tarifa de mercado. Ya saben, un precio regulado por la oferta y la demanda, y miren qué curiosidad, según la agencia que debe vigilar los mercados y la competencia, determina que el consumidor que él que elige el mercado acaba pagando más por su energía. En fin, que el último apagué la luz.