Los fondos de inversión desembarcan en Galicia con mil millones de euros

Los fondos de inversión han llegado a Galicia para quedarse. La búsqueda de inversores internacionales de oportunidades para rentabilizar los ahorros de sus participantes se ha detenido en la comunidad. Estos grupos extranjeros desembolsan cifras multimillonarias para obtener la explotación en exclusiva de empresas, centros comerciales o inmuebles con los que obtener pingües beneficios.



El último ejemplo de una adquisición es la del Centro Comercial Travesía de Vigo. MDSR Investments, fondo inmobiliario israelí lo adquirió por una cifra de 49 millones de euros. Según señaló la responsable del fondo israelí Annalaura Benedetti, la inversión que MDSR ha realizado en España con la compra de estos activos expone su apuesta por el sector inmobiliario español. En este sentido, avanzó que el objetivo de la compañía es realizar más adquisiciones de activos comerciales y llegar a ser un referente en el mercado de medianas superficies en España en un corto periodo de tiempo.



En el caso de Ourense, el último ejemplo de una adquisición por parte de un fondo de inversión extranjero es Cupa Group, líder en la extracción y transformación de pizarra. El fondo Carlyle cerró la operación por un monto cercano a los 170 millones de euros.



No son los únicos ejemplos. El también centro comercial situado en la Gran Vía de Vigo fue adquirido en septiembre por Lar España por 141 millones de euros. Lar España es una Socimi, sociedad cotizada de Inversión Inmobiliaria. Esta clase de sociedades apuesta por la adquisición de centros comerciales, edificios de oficinas o inmuebles de alquiler para obtener las rentas de las mismas. Estos beneficios se reparten posteriormente entre los accionistas de la empresa a través de los dividendos.



No son los únicos casos. En abril del 2015, Lar se hacía con el Centro Comercial As Termas, en Lugo, por 67 millones de euros. Con el cambio de manos, esta superficie comercial más la de Gran Vía se suman a la lista de 13 grandes áreas propiedad de Lar España (suman 728 millones en activos), presidida por José Luis del Valle, que tiene entre sus accionistas de referencia a destacados fondos y firmas de inversión, como Blackrock, Franklin Templeton Institutional, Pimco, Ameriprise Financial y Bestinver. Esta cotizada completó el pasado 5 de agosto su ampliación de capital de 147 millones de euros.



La llegada de estos grupos es silenciosa y no acostumbran a comunicar públicamente las adquisiciones. Su intención es que la marcha de su activo no sufra variaciones.

La operación inmobiliaria que más ha sonado en esta clase de negocios en Galicia hasta la fecha fue la protagonizada por la socimi Merlin Properties.



En agosto del 2014 compró el centro comercial Marineda City, en A Coruña, a Invest Cos, entidad propietaria del complejo y participada por los empresarios Manuel Jove, Modesto Rodríguez, José Collazo y José Souto. La suma invertida fue de 260 millones de euros, la más elevada hasta el momento.



Merlin es la mayor de estas sociedades, presidida por Ismael Clemente, un experimentado exdirectivo de Deutsche Bank. Los dueños de Marineda fueron noticia además este verano por la puesta en marcha de su fusión con Metrovacesa, que le ha convertido en la mayor inmobiliaria española. El Santander es el socio principal de Merlin, con el 22 % de los títulos.

En su accionariado están los fondos Blackrock, Invesco, Principal Financial Group o Standar Life Investmet. Esta socimi se mueve actualmente en una valoración bursátil de 3.370 millones.

Ha habido más compras en Galicia. En julio del 2014, dos fondos Patron Capital y Eurofund Capital Partners se hicieron con el Centro Comercial Dolce Vita Odeón, en Narón, por 37 millones de euros.

Patron Capital es un inversor institucional especializado en el sector inmobiliario y que actualmente gestiona activos por valor de más de 5.000 millones de euros pertenecientes a fondos soberanos, universidades, fondos de pensiones, fundaciones privadas e inversores particulares. Tiene sede en Londres.



Estas cuatro grandes operaciones inmobiliarias en Galicia estuvieron precedidas por la pionera. En el año 2013, el grupo español Eneas Real Estate compró la sociedad propietaria del Centro Comercial Espacio Coruña, que entonces estaba en manos de una filial del holandés Multi Development. Rondó los 50 millones.



Eurofund Capital Partners son además los responsables del proyecto de un centro comercial para Vigo de 500.000 metros cuadrados que lo convertiría en el más grande de Galicia. Este está paralizado de momento por la anulación del Plan General de la ciudad.



El mercado inmobiliario del retail seguirá activo en Galicia, según apuntan las previsiones de un sector que podría acabar el año con un nuevo récord. En el 2015 las compras de centros comerciales sumaron 2.400 millones. Las transacciones en este segmento crecieron un 35 %.

Muchos gallegos pueden ser, sin saberlo, pequeños dueños de estos espacios.

El patrimonio invertido en fondos de inversión alcanzó los 8.454 millones de euros en Galicia en 2015, un 20% más que en 2014, cuando se situó en 7.067 millones, según un informe elaborado por el Observatorio Inverco. Este documento señala, asimismo, que el número de partícipes en la región se ha incrementado un 16%, hasta los 302.197, lo que supone un 11% del total de la población.