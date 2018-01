Goretti Iglesias, directora del OCA Vila de Allariz: "El turismo de interior tiene futuro"

Goretti Iglesias Fernández cumple un año como directora del hotel OCA Vila de Allariz. Ha pilotado el tránsito del establecimiento desde la cadena AC, a la que pertenecía, al nuevo operador. Después de la lógica adaptación, la marcha del hotel está plenamente encarrilada y con niveles de plena ocupación en los fines de semana. Además, el cliente de empresa supone ya un 60% de las reservas. El futuro, dice, pasa por consolidar y fortalecer el hotel alaricano.

¿Qué balance hace de este primer año al frente del hotel?

La valoración es positiva, aunque pasamos el primer tramo del año con algunas dificultades. Hemos tenido que adaptarnos al cambio de gestión y al quedarnos momentáneamente fuera de la venta on line durante un mes notamos algunos cambios que nos han obligado a adaptarnos. Había que reubicar las costumbres de los clientes, que antes nos identificaban en la cadena AC y luego lo hicieron en OCA. Pero ya en primavera empezamos a recuperar y superamos el presupuesto todos los meses, con lo cual vamos a cerrar este año perfectamente.

¿Tenían calculado por lo tanto el problema de tránsito de una empresa a otra?

Claro. Siempre que hay un cambio de gestión el hotel sufre un poco porque hay cambios de denominación, de páginas web, hay que plantear nuevos contratos con las agencias on line y eso provoca cambios que debemos gestionar. Pero esa situación se superó pronto y el año ha ido muy bien.

¿Ha supuesto el cambio de operador una modificación en las formas de gestionar el hotel y de trabajar productos y cara al público?

Sí, ahora estamos haciendo una apuesta mayor por el ocio. Seguimos trabajando mucho el negocio corporativo, por supuesto, pero hemos hecho una apuesta muy grande por el cliente de ocio, de ahí que tengamos un cien por cien de ocupación los fines de semana. Estamos también dentro del producto destino familiar que ha puesto en marcha la Xunta para atraer a ese perfil de cliente.

¿Qué porcentaje tiene el cliente corporativo y el de ocio en la ocupación?

Un 40% sería ocio y relax y el 60% restante sería corporativo, sobre todo congresos y cliente de negocios.

¿Cuál es la procedencia del cliente del hotel?

A nivel corporativo tenemos mucha procedencia de trabajadores de empresas francesas, pero también de varias provincias españolas. Madrid, Valencia, País Vasco o Barcelona son las procedencias habituales de nuestros clientes. En el apartado de ocio, tenemos muchos clientes del resto de Galicia, Portugal y Madrid.

¿Qué aspectos valora el cliente del hotel y de la zona en la que está?

Por un lado la ubicación, Allariz como destino en su conjunto. Dentro del hotel se valora mucho el trato del personal y también los servicios con los que cuenta el propio hotel, sobre todo el spa, la restauración y las demás dotaciones.

¿Existe una marca o un destino turístico Allariz propiamente dicho?

Sí, sin duda. Allariz tiene un montón de iniciativas que atraen turistas durante todo el año y hay actividades prácticamente durante todos los fines de semana y eso atrae a mucha gente. El comercio por sí solo, sobre todo con las tiendas outlet, también aporta mucho atractivo. En verano tienen fiestas o ferias, iniciativas de todo tipo, que atraen a mucha gente, además de la belleza propia de la villa.

¿Hay efecto sorpresa en el visitante por el desconocimiento de una provincia de interior?

Sí, nos pasa muchas veces. Hay gente que llega al hotel con escasa información, porque le cogía de camino en un viaje o por casualidad y luego se han llevado una sorpresa tanto con el hotel como con el pueblo.

¿El futuro será del turismo de interior?

Sí, creo que el turismo de interior tiene futuro. Las líneas que se prevén por un lado van por el ecoturismo, con elecciones de destinos cada vez más sostenibles, con ciertos recursos naturales más allá del producto de sol y playa. Allariz es reserva de la biosfera, tiene productos autóctonos con buena acogida, apuesta por la sostenibilidad y otras iniciativas que ayudan. El 40% de los turistas a nivel general ya apuestan por la salud y el relax, con lo cual este tipo de destinos pequeños en medio de la naturaleza, con zonas verdes, son muy atractivos. Luego, el turismo de familia tiene una gran repercusión aunque ofertas como la de Airbnb van a ese perfil de cliente.

¿Hacen competencia desleal?

No, son solo competencia, simplemente.

¿Sigue siendo un reto desestacionalizar el sector?

Sí, pero nosotros no somos un destino de sol y playa, no tenemos que garantizarle el sol a ningún cliente. Durante el año tenemos ocupación, aunque es cierto que en el verano repunta un poco más, pero todos los fines de semana tenemos plena ocupación. Nosotros no estamos sujetos a la ni a la nieve ni al sol, solo estamos sujetos que la gente haga escapadas de uno o dos días.

¿Cómo está yendo el proyecto de recuperar la gestión del restaurante?

Está yendo muy bien. Tenemos lleno para las noches del 31 y noche de reyes y también tenemos para bodas, varios congresos cerrados y alguna otra iniciativa.

¿Y el spa?

Es un valor añadido que el cliente valora mucho. Después de un día de compras, gastronomía, visitas culturales y demás, el cliente siempre dispone de una o dos horas que le puede dedicar al relax.

¿Qué proyectos están previstos a corto plazo?

Consolidar el salón de banquetes para eventos sociales y fortalecerlo en el sector de congresos y empresas. Ese es un apartado apetecible porque te garantizan estancias durante toda la semana.