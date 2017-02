Iago González: "La Lanzadera es un aliado"

Los participantes de la Lanzadera de Empleo siguen trabajando duro, disfrutando de nuevas experiencias y algunos de ellos, ya inmersos en sus nuevas responsabilidades laborales. La Lanzadera de Empleo 2.OU, proyecto de la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, junto con la colaboración del Concello de Ourense, está dando unos magníficos resultados en cuanto a inserción laboral se refiere, tal y como habían anticipado sus participantes hace unas semanas con su lema “Somos la llave”. Esta semana han visitado el Rincón de Finca el Carmen, en Monforte de Lemos, para hacer coaching con caballos.

Una terapia eficaz en el contexto educativo y del trabajo, especialmente para mejorar la comunicación y el feedback. Han ido a sentir, conectar y compartir sensaciones. Los caballos fueron unos grandes coaches, les permitieron acercarse y trabajar con ellos.

En Santiago de Compostela, en la Cidade da Cultura, asistieron al Dico Summit 2017. Un evento para conocer las últimas tendencias tecnológicas y su influencia en diversos sectores laborales, jornada que ha contribuido en la ampliación de redes de contactos para su desarrollo profesional.

Entre los participantes de este novedoso proyecto está Iago González López. Él mismo se define como una persona “dinámica, sociable, alegre, extrovertida y con grandes inquietudes”. Hoy nos explica cómo está siendo su experiencia en la Lanzadera 2.OU.

La Lanzadera 2.OU ya está en marcha. ¿Qué ha supuesto para ti poder formar parte de ella?

La Lanzadera ha supuesto para mí un soplo de aire fresco, nuevas ideas, contactos y poder ampliar mis conocimientos, por ejemplo en el ámbito de las redes sociales, y cómo sacarle partido.

Cuando te comunican que has sido seleccionado para participar en La Lanzadera ¿Cuál es tu reacción?

Me lo comunicó, mediante una llamada, la coordinadora de la Lanzadera, Lidia Enrich y reaccioné con una enorme alegría al saber que iba a formar parte de este proyecto, diferente a todo lo que había hecho hasta ahora en mi trayectoria laboral.

¿Crees que influye la actitud para encontrar un empleo?

Sin duda, la actitud positiva es fundamental y siempre influye a la hora de realizar una entrevista de trabajo.

¿Qué espera de La Lanzadera una persona joven como tú?

Sobre todo busco ampliar mi red de contactos, ya que según estudios recientes, más del 80% de los empleos no llegan a conocerse a través del mercado de trabajo, sino que nuestra red de contactos es la mejor aliada para encontrar un empleo.

Esta es la segunda Lanzadera de Empleo que cuenta con la colaboración del Concello de Ourense ¿Se está implicando el Concello en este proyecto innovador?

Sí, considero que tanto el Concello de Ourense con Jorge Pumar como nexo de unión, así como La Molinera con Cesar Pichel al frente, son algunos de los apoyos que estamos recibiendo. Día a día colaboran con nosotros para aumentar nuestra empleabilidad y nos motivan para tener esa actitud positiva de la que antes hablábamos.

¿Te inclinas más por encontrar trabajo por cuenta ajena o por emprender?

En estos momentos estoy barajando ambas posibilidades, ya que busco un trabajo en el que sentirme cómodo y que me enriquezca, y al mismo tiempo tengo un pequeño proyecto personal al cual estoy intentando dar forma, pero por el momento como hobby en mis ratos libres.

En este proyecto participáis una veintena de personas. Durante el tiempo que permanecéis en la Lanzadera, ¿cómo es vuestra relación?

Somos un grupo muy heterogéneo y existen momentos en los que hay división de opiniones, pero por lo general trabajamos todos a una para conseguir empleo para todos los compañeros.

“No se trata de un curso, es algo más”, palabras de Lidia Enrich. ¿Qué opinión te merecen?

Para mí esto no es un curso, además no recibimos ninguna compensación económica, simplemente somos un grupo de personas que creemos en este proyecto, y trabajamos para mejorar y ayudarnos mutuamente los unos a los otros, claro que es algo más. Para mí, mis compañeros ya no son solamente conocidos, sino amigos con los cuales cuento y a los cuales ayudaré en todo lo posible dentro de mis conocimientos y posibilidades”.