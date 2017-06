Jorge González Gurriarán: "La empresa gallega tiene que crecer"

Acaba de coordinador el Anuario 2017 del Foro Económico de Galicia. ¿Qué novedades ofrece?

Quise insistir en hablar más del mundo empresarial que de la coyuntura. Si la inversión no crece no se crea empleo y no vienen inmigrantes jóvenes y el mayor problema de Galicia, que es la población, no tiene solución. Sin población no hay país. El tema empresarial es fundamental.



¿Cómo está de salud la empresa gallega?

Soy muy crítico con los sectores maduros. El sector naval en Galicia está peor porque lo que hacemos es armar un puzle, no se ha creado una industria auxiliar, excepto en mano de obra. En los países desarrollados que construyen barcos muy sofisticados tienen una industria auxiliar en propulsión, en gobierno, en todo. Galicia en un barco pone la mano de obra. Así que el problema es que somos el último eslabón y habría que crecer aguas arriba. Yo recuerdo un naval en el que se fabricaban motores y calderas aquí. En lo que somos especialistas en el naval los competidores son del tercer mundo.



Sigamos con sectores maduros: la automoción.

La automoción está creciendo en plan tecnológico y algunas empresas gallegas se han hecho multinacionales, pero no nos olvidemos que hay menos empleo y muchas auxiliares optan por Portugal.

¿Por dónde debe ir Galicia en empresas?

Creo que Galicia debe tirar de actividades que deben crecer en valor añadido, en concreto en el agro-mar-alimentario. En la pesca tenemos la cadena completa, somos potencia, eso es fundamental aunque hay que mejorar sobre todo en el tamaño de las empresas. Otra actividad es la alimentaria, sin embargo en el lácteo solo tenemos el eslabón del principio, somos el 45% de la producción de España pero toda la distribución y transformación está en manos del exterior. En el tema cárnico seguimos vendiendo mucho animal vivo o sacrificado pero no hacemos mucha elaboración. La madera es fundamental, tenemos todo desde el origen y en rocas ornamentales tenemos todo el proceso transformador, porque la construcción, a pesar del gran desastre, es una locomotora.

¿Cómo ve a la Galicia exportadora?

Las empresas clásicas exportadoras son Inditex y PSA, pero los componentes vitales de los coches siguen llegando de la matriz y la estrategia de la automoción está en Francia. Luego hay exportadoras familiares que han hecho avances muy importantes, aunque aún tienen que crecer más. También en vinos el cambio en 20 años ha sido radical, pero en Galicia hay por encima de 300 marcas de dimensiones pequeñas salvo dos o tres. Luego los servicios, aguas termales es un tema muy interesante para ir hacia el segmento de turismo de calidad. Internacionalización de verdad y en sentido amplio no sólo de mercancías también de servicios de valor añadido e internacionalización de inversiones.

¿Cuáles son los retos de la empresa gallega?

La empresa gallega tiene que diversificarse y crecer. Tenemos una veintena de cadenas y empresas y empresarios extraordinarios. Pero la dimensión requiere inversión y la inversión necesita atractivo que no solo depende de las infraestructuras. Menos planteamientos de cortar cintas y cortoplacistas y más planteamientos estratégicos. La innovación también es clave y ha bajado. También es verdad que la innovación fundamental hay que hacerla en las empresas y que es un error vincular la innovación solo con la tecnología, también es en marketing, en organización o en estrategia. Lo que realmente funciona en el mundo empresarial son tres cosas: capital humano, capital estructural y tecnológico y capital relacional. Hay países con muchas menos materias primas que son muy buenos vendiendo.

¿Cómo ve a los sectores emergentes?

Lo que se está haciendo en aeronáutico es importante y también los drones. Lo veo con ilusión pero no tenemos todavía cancha para la cantidad de ingenieros que tenemos en Galicia, con dos escuelas de ingenieros industriales, una de navales, otra de minas, telecomunicaciones y ahora aeronáutica. Hay que vincular la universidad con la realidad, que han estado divorciadas. La formación es básica pero la formación dual, en el mundo universitario fue un gran error eliminar el profesorado mixto, que trabajan en el mundo de la empresa y eso para el alumno es fundamental. Hay que producir titulados para el mercado. Habría que recuperar a los doctores que se fueron.

¿Qué tal innovamos?

Creo en la innovación en sentido amplio. El anuario define la innovación como un sentimiento cultural. La innovación es fundamental.

¿Y el mayor problema de Galicia?

El problema más serio en Galicia, además del valor añadido y completar cadenas, es el poblacional. No tiene solución con lo que tenemos, la edad media es muy alta, a la gente joven no la hemos ayudado y tenemos un problema de pirámide invertida que sólo se soluciona con inmigración. Pero habría que conseguir inmigración cualificada y para eso hay que tener trabajo, hay que tener empresas e inversiones.

Pero Galicia crece.

Galicia está creciendo entre el 2,5 y el 3%, pero no nos olvidamos que estamos recuperando el PIB que teníamos en el año 2007, diez años hemos perdido. Así que tenemos que crecer a un ritmo más alto que España y ya estamos creciendo más que la media europea, que es la única manera de converger. Para crecer hace falta actividad empresarial y para eso hay que captar inversión de España y del extranjero. En cuanto al déficit, Galicia ha sido muy cumplidora, lo que me preocupa es si hemos sido demasiado buenos y van a tratar mejor a otros que no han cumplido. La deuda pública me preocupa porque es una hipoteca y también el paro, que es muy alto, pero hay que ir hacia una calidad del empleo. El factor que desarrolla un país son las personas, el empresario listo y trabajador valora como su mejor activo a sus trabajadores.