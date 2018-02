"Un joven no puede pagar los 300 euros de la cuota de autónomo cuando no ha facturado nada"

David Martínez preside la Asociación de Autónomos de Ourense desde julio del pasado año. Un colectivo tan heterogéneo como disgregado, incluso desunido. Más de 25.000 personas están dadas de alta en este régimen y reivindican su peso específico en el tejido productivo del país. La nueva Ley de Autónomos viene a echar una mano, pero en el colectivo no lo tienen muy claro. Eso sí, aventuran que el estallido de la burbuja del emprendimiento está cerca.

¿Por qué llega a la presidencia de la asociación?

Llego por casualidad. Yo organizaba unas jornadas con economistas y uno de los asuntos que tratamos es la situación de los autónomos. Descubrí la asociación, que estaba un poco parada, me propusieron relanzarla y entendí que era un momento importante por la aplicación de la nueva Ley de Autónomos, que por fin establece que el autónomo es fundamental para el crecimiento del país.

En Ourense parece que el colectivo está desdibujado, no sé si desunido.

El problema es que como buenos autónomos que somos nos tenemos que dedicar a otras cosas. Siempre nos quejamos pero parece que el autónomo solo ha estado defendido en aquella parte laboral, con sus contribuciones a la Seguridad Social, deducciones fiscales y demás. Entonces el autónomo ha dejado de luchar por aquellas cosas que quiere que se implanten.

Si los autónomos son los principales actores en el escenario económico, ¿se les está dando la importancia que requieren?

En estos momentos, no. Sin embargo, a nivel colectivo algo se está moviendo. CEPYME ha entrado a formar parte del Consejo Económico y Social. Es cierto que se ha creado un consejo del trabajador autónomo, pero todavía no ha empezado a funcionar.

¿Aplaude el colectivo la nueva Ley de Autónomos?

Percibo que se ha dado un paso. Hay muchos temas aún por tratar pero va a depender de nosotros que lo hagamos. Si nos asociamos y aprovechamos aquellos pequeños huecos y las mesas que se nos ponen a nuestra disposición porque la Xunta ha puesto de manifiesto en Ourense que está dispuesta a cualquier tipo de comentario e ideas, si no se las pones encima de la mesa, lo tenemos complicado. Entonces no vale que estemos diciendo siempre que no se hace nada si luego no aprovechamos esta nueva ley.

¿Cuáles son las fortalezas?

Creo que va a favorecer el emprendimiento de la gente joven que a lo mejor ve una traba importante en la cotización a la Seguridad Social. No puede un joven pagar 300 euros de cuota cuando todavía no está facturando nada. Creo que es interesante, pero hay otras cosas importantes que se nos están reconociendo, como deducciones fiscales por alimentación, gastos del domicilio si lo utilizas como oficina, etc. Lo más importante es que te den acceso a la mesa de negociación y que al autónomo se le reconozca como tal. Los autónomos estamos siempre en una fase intermedia entre trabajador y empresario y esa es la senda que tenemos que defender, definir con claridad nuestro papel.

¿Qué echa de menos en la nueva norma?

Sobre todo puntos que han quedado en el tintero como por ejemplo la normativa de la segunda oportunidad porque si una persona joven, cuando partimos de la base de que hay una serie de ayudas pero ahora se está estimando el 80% de las empresas no llegan a los tres años y de los que quedan el 10% no llega a los cinco pues una persona joven en una fase de emprendimiento tiene que acabar en empresa. Entonces si esa persona joven que llega y no va a tener una segunda oportunidad va a estar complicado. Luego, se necesita más respaldo al autónomo societario que a veces parece que no se le considera. Muchas veces parece que todo va en contra de la eliminación del autónomo falso, de lo cual estamos todos de acuerdo. Eso es una parte pero también sería importante que encauzáramos nuestras reivindicaciones como autónomos.

¿Hay riesgo de burbuja de emprendimiento?

Estoy convencido que la burbuja la va haber, sino es en este año será en el que viene. Lo que no se puede hacer es dar facilidades para que alguien se dé de alta como autónomo y después se les estrangule, con problemas incluso para devolver el dinero. Es un apoyo importante, la tarifa plana de la Seguridad Social es un apoyo importante pero tiene que haber algo más. Nosotros desde la asociación estamos promoviendo la figura del autónomo senior porque cuando todo el mundo habla de emprendimiento, de creación de empresas, nadie de la figura tuya como trabajador. Decides hacerte autónomo porque lo hablas con un amigo, no sabes si el modelo del IVA es el adecuado, vas un poco a ciegas. Si empiezas con mal pie parece que el emprendimiento está solapando al autónomo, entonces tenemos que dar pie a un conocimiento profundo de la actividad. Tenemos pensado ir a la Universidad incluso para explicar lo que es un autónomo.

También hay muchas diferencias entre los trabajadores por cuenta propia y ajena en cuanto a derechos o prestaciones sociales.

Es importante esa diferencia. Cuando vas a otros países y ves la Seguridad Social que tienen, inferior a la nuestra, se considera la pensión, por ejemplo, desde otro concepto, que no es esa cajita en la que tú has puesto dinero durante toda tu vida laboral y al final se te reintegra, cuando se sabe que no es así. Parece que la mayor preocupación que debemos tener es la pensión como autónomos y yo creo que no es lo que nos tiene que preocupar. Nos debe preocupar que un autónomo no tenga los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena, teniendo en cuenta que un autónomo es el que mantiene actividad económica, genera empleo, aporta muchos tributos al Estado. Es ahí donde se debe demostrar fortaleza, pero también debemos reconocer que muchos autónomos han apostado por las bases mínimas de cotización. Creo que se podría valorar el que se puedan hacer aportaciones esporádicas y otras medidas. Hay recorrido en esas cuestiones y no debemos centrarnos solo en la pensión o la contribución a la Seguridad Social.