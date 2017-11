Kiko Rial: “Galicia es fuente de talento"

Kiko Rial comenzó su carrera profesional en el sector financiero desempeñando el puesto de Marketing Representative para España y Portugal en Caterpillar Financial. Posteriormente fue nombrado director general de la división comercial de la empresa de transporte Grupo Alsa. Tras 5 años como director gerente del IE Business School, desde 2009 es además director general del Balneario de Mondariz y presidente de Galicia Sexta Provincia.

¿Galicia es una comunidad que exporte directivos?

Galicia es fuente inequívoca de generación de talento y excelencia empresarial. Tengo el inmenso honor de presidir la asociación de Galicia Sexta Provincia, fundada por el tristemente desaparecido Enrique Beotas, donde encontramos cientos de ejemplos de gallegos que ocupan los más altos cargos en numerosísimas empresas, tanto en el entorno nacional como en el internacional.

¿Cómo nace o se hace un buen gestor empresarial?

Siempre me ha inspirado mucho la frase de Thomas Edison, quien dijo que “la suerte del genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración”. En mi opinión, existen tres factores determinantes para “que se haga” un buen gestor empresarial y que coinciden en prácticamente todos los casos de éxito profesional. Por un lado la apuesta firme por la formación continua, que debe ser contemplada siempre como una inversión, y no como un gasto. Por otro lado la disposición activa y positiva de no dejar nunca de aprender. Y finalmente, y como siempre les recalco a mis alumnos del ie business school, pasión por lo que se hace y… esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo.

¿Cómo se fija en Galicia una escuela de negocios como el IE Business School?

Tuve el honor y orgullo de ser el director gerente del IE Business School durante el periodo 2000/2005. Desde esta posición, comencé a proponer, a finales de 2003, la creación del Advanced Management Program (AMP) con enfoque territorial. Siendo yo de La Coruña es muy fácil adivinar cuál fue la región en la que solicité realizar el primero de estos programas. La primera promoción tuvo lugar en 2005. El resultado fue excelente y, como consecuencia, comenzamos a implantar este formato en otras zonas de España con gran éxito de convocatoria. Actualmente tenemos más de doce AMPs repartidos por toda la geografía española y, en desarrollo, varios programas de igual o similar formato con proyección internacional.

¿Qué ha supuesto el desembarco de IE en Galicia?

Ha supuesto y supone un gran orgullo y una inmejorable oportunidad para nuestra comunidad, ya que el ie business school está considerada como una de las 10 mejores escuelas de negocio del mundo. Que una institución de este calado esté presente en nuestra tierra es un privilegio que debemos valorar y aprovechar en su justa medida. Así lo han hecho ya más de 200 directivos de más de 80 empresas gallegas que han pasado ya por nuestras aulas a lo largo de las 13 ediciones realizadas, para formarse en esta prestigiosísima escuela.

¿Qué planes de estudios se realizan?

El AMP está diseñado para que sea fácilmente compatible con la actividad profesional, tanto por su formato,una jornada completa de 8 horas a la semana, como por la carga de trabajo fuera del horario lectivo. Enfocado a la dirección general de empresas, contempla las diversas áreas de actividad recogidas en los distintos módulos que configuran el programa. Finanzas, gestión emprendedora, entorno económico, contabilidad financiera, estrategia, sistemas y tecnologías, innovación, dirección de operaciones, control de gestión, coaching, recursos humanos, gestión de equipos y marketing son las materias tratadas a lo largo de los casi 5 meses de programa. Además del aspecto puramente formativo, el programa está claramente orientado a facilitar el intercambio de ideas y experiencias entre los empresarios y directivos de distintas compañías, industrias y culturas organizativas para que, de esta manera, puedan potenciar sustancialmente sus relaciones profesionales y personales. En cada promoción se limita el número de participantes –entre 15 y 20- con el claro objetivo de impulsar la participación y la interactuación.

¿Cómo definiría su proyecto?

Es un proyecto en el que trabajan muchas personas, sin las que sería sencillamente imposible, pero que siento como muy personal y al que le he dedicado y pienso dedicar muchas horas de trabajo y empeño para que Galicia pueda disfrutar del privilegio de contar en su oferta de formación con una de las mejores escuelas de negocio del mundo. Galicia no se merece menos.

¿Y su momento actual?

Llevamos 13 años consecutivos desarrollando ediciones anuales de nuestro programa. El “momento” económico que hemos vivido, y del que todavía estamos saliendo, ha sido, como todos sabemos, tremendamente duro. A pesar de ello, las empresas y profesionales gallegos han sido, una vez más, ejemplares y han apostado de manera determinante por la formación de calidad para incrementar su competitividad. Empresas como Grupo Coren, Pérez Rumbao, Froiz, Grupo Nogar, Grupo Darlim, Aluminios Cortizo y un largísimo etcétera, son ejemplos claros en este sentido y a quienes agradezco su apoyo para que este tipo de proyectos puedan seguir creciendo en Galicia.

¿Qué líneas de trabajo tiene abiertas?

Por un lado sigo trabajando muy duramente en el empeño de llevar al buque insignia del termalismo en España, el Balneario de Mondariz, donde le corresponde. Gracias al inmejorable equipo y personal de este complejo histórico, ya estamos muy cerca de conseguirlo. Y por otro lado, sigo con mis clases en el ie Business School y con la dirección del programa en Galicia.

