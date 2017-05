La Lanzadera alcanza su punto y seguido

El día 5 de Mayo llegó a su término La Segunda Lanzadera de Empleo de Ourense. El pasado mes de Noviembre, concretamente el día 29, comenzaba su andadura, a la que bautizaron con el nombre de Lanzadera 2.OU. La Fundación Santa María la Real y Telefónica, con la colaboración del Concello de Ourense han brindado la oportunidad a este grupo de personas, de trabajar juntas en este proyecto novedoso de búsqueda activa de empleo.

El grupo estaba formado por personas con perfiles profesionales e intereses muy diversos tales como la psicología, arquitectura, administración, contabilidad, derecho, comunicación, fotografía, educación, informática, ventas y distintas ingenierías. En estos meses, se han reunido 3 días a la semana en el CIE, Centro de Iniciativas Empresariales, donde han llevado a cabo sesiones de coaching e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal, entrenamiento de entrevistas personales, elaboración de mapas de empleabilidad, visitas a empresas, reuniones con emprendedores y procesos de intermediación laboral con responsables de Recursos Humanos. Han desarrollado infinidad de actividades, han acudido a numerosos eventos y profesionales de diferentes sectores del mercado laboral les han impartido charlas informativas y pequeños talleres prácticos.

Este martes han celebrado su acto de clausura en La Molinera. Allí han asistido a las ponencias de Mar Castro, experta en Oratoria, Protocolo y NETiqueta y Guillermo Alvarez de Neyra, Director del Master “Paulo Fabio” en Dirección de Recursos Humanos (USC Campus de Lugo); ponentes de lujo para este acto de clausura. También han querido acompañarles Cesar Pichel, Jorge Pumar y algunos de los representantes de empresas que han colaborado con ellos durante todo este tiempo.

Desde la propia Lanzadera envían este mensaje: “Después de cinco meses como participante de esta lanzadera, después de redactar cada quince días las experiencias vividas, no puedo más que agradecer a todos y cada uno de ellos lo aportado a este proyecto. Cada uno ha puesto su granito de arena para que, en lo posible, todos lográramos entrar en el mercado laboral y a ser posible en nuestra especialidad. Agradecer a su técnico y coordinadora Lidia Enrich su esfuerzo incondicional para que todos lográsemos nuestro objetivo. A todos vosotros, compañeros de viaje, a los que os habéis incorporado al mundo laboral y a los que todavía no, gracias por vuestro trabajo”. También añade: “ Gracias al Concello de Ourense y a su concejal de Promoción Económica Jorge Pumar, por su colaboración, ayuda y esfuerzo cada día, por creer en este proyecto y contribuir activamente en todo momento. Gracias a César Pichel, arquitecto especializado en Nuevas Tecnologías y director de La Molinera, por dejarnos descubrir esa ¨Fábrica del Conocimiento¨. Esto es un “Punto y Seguido”. Los integrantes de La Lanzadera no descansan, seguirán activos como hasta ahora dando a todos una gran lección de constancia y empeño que les llevará a conseguir todo lo que se propongan”.