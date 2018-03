Manuel Ruiz Castaño: "Nuestro acierto ha sido la expansión"

Manuel Ruiz Castaño es gerente y socio de Talleres Craf, una empresa que nació en el año 1980. Sus promotores habían cimentado sus conocimientos en el sector de vehículos industriales y a él se siguen dedicando. La firma tiene tres centros de trabajo: Ourense, Lugo y León, emplea a 40 personas y prevé a medio plazo abrir un centro de venta de vehículo industrial de ocasión. Aprovechó la crisis para fortalecerse y expandirse, evitando depender de un único mercado.

¿Cómo ha ido la evolución de la empresa en los últimos años?

Para que te hagas una idea, hemos pasado de vender cuarenta camiones en las épocas de crisis, en los años 2011 y 2012 en las tres provincias a vender 148 unidades el año pasado y con ello hemos podido triplicar la facturación.

¿Qué medidas han tomado para superar los años más duros de la crisis con ese escaso nivel de ventas?

Hemos tenido que adoptar medidas urgentes y decidimos apostar por un pilar fundamental, que son los trabajadores. Uno de los pilares fundamentales de esta empresa es el personal, que está muy cualificado. Nuestra empresa está conformada por diez socios y en la época de crisis apostamos porque los socios se acogiesen a jubilaciones y mantener el personal. Creo que fue nuestro gran acierto porque únicamente se produjeron bajas de dos o tres comerciales. Los socios, por su parte, se sacrificaron, hicieron sus prejubilaciones y el resto del personal ha mantenido su estabilidad.

De sus opiniones se desprende que la crisis ha quedado atrás.

Yo creo que en estos momentos sí ha quedado atrás, aunque no siempre se puede afirmar con el cien por cien de certeza. Nosotros vemos que las empresas ahora están haciendo inversiones y eso es un buen síntoma. Creo que debemos ir olvidándonos de la crisis y pensar en un futuro más halagüeño y con crecimiento generalizado.

Su empresa está asentada en un polígono industrial. ¿Ven que el asentamiento recupera actividad, que Ourense está saliendo fortalecida?

Bueno, Ourense está saliendo de la crisis pero la supervivencia de nuestra empresa no estaría garantizada si no tuviésemos los centros de Lugo y León. En Ourense en el sector del transporte hay empresas importantes pero no son suficientes para tener unas ventas que garanticen la actual estructura económica de nuestra empresa. Nuestro acierto fue expandirnos, sobre todo en León, que es una provincia que está creciendo mucho. Lo mismo pasa con Lugo y aunque esta provincia y Ourense sean los patitos feos de Galicia, en Lugo el sector lácteo y de la madera genera mucha actividad.

¿Está Ourense entonces peor que Lugo y León?

Son tres provincias muy parecidas, pero León y Lugo están teniendo más intensidad económica, están yendo más hacia adelante que Ourense, que se está quedando.

¿Por qué cree que se queda atrás?

No lo sé, los expertos lo sabrán, pero nosotros constatamos en números de ventas esa realidad. Yo creo que Ourense hacen falta que mejoren las infraestructuras, que son básicas. Siempre pongo el ejemplo de León, que tiene un AVE que te pone en Madrid a dos horas escasas, y eso le da una vida tremenda. Nuestras infraestructuras son malas y desde que llevamos pidiendo en el polígono el acceso directo a la A52, no hay manera de que llegue.

De todos modos ustedes hacen una apuesta por Ourense y aquí van abrir un centro de vehículos de ocasión.

Sí, esa es una de nuestras apuestas porque el vehículo de ocasión hoy en día tiene un gran recorrido. Hoy en día las marcas suelen vender camiones con derecho de recompra a los tres años y eso genera mucho mercado de vehículo usado que está en muy buen uso. Nosotros queremos participar en esas operaciones y dedicaremos unas instalaciones que tenemos en la zona de Barreiros a esa actividad.

¿Aportará un volumen de negocio importante a su empresa?

Si, además nuestra firma desde que se han fusionado Renault y Volvo ha experimentado una mejoría, aunque ambas marcas tengan redes comerciales diferentes.

¿Es el transportista el eslabón más débil de la cadena? ¿Ha pagado muchos platos rotos de la crisis?

Sí, el transportista ha pagado y sigue pagando los platos rotos. Hoy, a Dios gracias, ha bajado un poco el precio del gasoil, pero date de cuenta que el coste de compra de un camión puede ser de 100.000 euros, y eso es mucho dinero. Menos mal que los bancos han abierto la financiación y también las financieras de las marcas. Eso permite pagar unas cuotas llevaderas pero en el momento que el transportista no tiene trabajo estable, percibe ya muy de cerca los problemas.

Por lo tanto, Ourense tiene pocas empresas grandes como para generar gran capacidad de carga.

Esa es la base de todo el problema. Ya sé que no nos podemos comparar, por ejemplo, con Vigo, pero si tienes una base como el grupo PSA tienes una gran cantidad de empresas auxiliares. En Ourense, sin embargo, tenemos Coren, Cuevas y varias del sector del automóvil que dan mucho trabajo al sector pero no pueden dar más y lógicamente, en nuestro caso, si no nos expandimos nos es muy difícil subsistir.

¿Qué otras actividades les gustaría abordar a medio plazo?

Queremos potenciar mucho el área de vehículo ligero. Ha sido un departamento en el que no habíamos entrado al cien por cien porque no teníamos las instalaciones apropiadas. Ahora, con la ampliación que hemos hecho y reforzando el departamento comercial, llevaremos adelante esa apuesta.