Marcos Mata: "La informática no tiene desempleo"

Es Ingeniero Técnico Informático por la Universidad de A Coruña y jefe de proyectos de Coremain. El colegio cumple una década y ha organizado una jornada sobre gestión de proyectos bajo el nombre de Silver Bullet 17, el 11 de mayo en Santiago.

¿Qué es Silver Bullet17?

Silver Bullet es una jornada en la que trataremos sobre gestión de proyectos de tecnologías de la información. Nace de una propuesta que hacemos desde el colegio con la participación de Amtega y varias empresas que nos ayudan a organizarlo.

¿Es el primer curso tan específico sobre gestión de proyectos TI?

Es la primera edición, si bien en el colegio organizamos otras actividades y cursos relacionados con la gestión de proyectos y jornadas sobre delitos informáticos.

¿Cómo se concretará en el programa esto de la gestión de proyectos en tecnologías de la información?

Hay que diferenciar entre la jornada de mañana y la de tarde. Por la mañana nos centramos más en el aspecto técnico relacionado con la gestión de proyectos. Tenemos tres ponencias y una mesa de debate en las que empezaremos hablando de la oficina de proyectos, una estructura muy utilizada en las empresas pero que no siempre se hace de la mejor manera, de ahí que el título de la ponencia sea provocador: “La oficina de proyectos, el enemigo en casa”. Luego charlaremos sobre el arte de gestionar proyectos, todas esas habilidades que debe tener un gestor de proyectos y terminaremos con una charla que plantea un cambio de paradigma. Porque dentro de la ingeniería de software se han aplicado tradicionalmente tecnologías y formas de trabajo de otras ingenierías y se sabe ahora que es complicado aplicar esas pautas a algo tan cambiante como es el software, donde hay que ser mucho más flexible y hay que dar soluciones muy rápidas a los clientes.

Pero también abordarán otros asuntos.

Por la tarde será un poco diferente y centrándonos en habilidades más horizontales. Vamos a hablar sobre comunicación y en concreto sobre la motivación y hablaremos sobre técnicas de liderazgo para conseguir equipos comprometidos.

¿Por qué ven la necesidad de esta jornada?

Si bien en nuestro sector nunca hemos tenido desempleo, ahora que se está recuperando la economía se está notando la necesidad de trabajadores del ámbito de las tecnologías de la información. Uno de los perfiles más demandados es el de responsable de proyectos. Al final es donde se puede poner más valor y es más difícil subcontratar. Notamos que las empresas necesitan de estos profesionales con formación específica y que sean capaces de potenciar esas habilidades.

El colegio ha cumplido una década. ¿Qué balance hace?

No somos un colegio con un número muy alto de colegiados, porque la colegiación es voluntaria y no es requisito para ejercer la profesión, pero sí ofrece una serie de ventajas y todo lo que tiene que ver con pertenecer a un colectivo. El balance no es muy positivo, porque diez años después de crearse el colegio la profesión sigue estando en una situación de agravio comparativo con respecto a otras profesiones. Somos una profesión con índices de paro residuales o inexistentes pero hay otras situaciones que están asociadas a una falta de reconocimiento profesional, porque al final somos una de las pocas ingenierías que no tiene atribuciones profesionales. Pero seguimos trabajando.

¿Cuáles son los objetivos para la próxima década?

Para conseguir las atribuciones siempre se nos ha puesto como excusa que no era el momento. Cuando nació Ingeniería Informática no se hizo la reforma de las profesiones que estaba pendiente y no se incluyó y ahora mismo hay procesos de modificación de leyes que nos afectan, en concreto un real decreto sobre participaciones profesionales en el que se recoge qué profesiones tienen estas atribuciones. La solución es muy sencilla porque no estamos pidiendo ser más que nadie, sino estar como el resto o que se cambien las condiciones para todos. Lo que no se puede es jugar en un mercado donde el que estudia Ingeniería Informática no tiene esas atribuciones que tiene un ingeniero industrial o de telecomunicaciones.

¿Cuáles son las carencias de una profesión con paro cero?

Creo que hay un problema y es que nos faltan mujeres en la profesión. No todas las profesiones tienen que ser paritarias, pero es que el porcentaje de mujeres en ingeniería informática se reduce cada vez más.

¿Y eso por qué pasa?

Es algo general de todos los países y responde a ciertos estereotipos. Uno de los problemas de la profesión es este estereotipo de informático como chico para todo, encerrado en un sótano, un friki y eso no es nuestra profesión. Nosotros somos ingenieros que programamos, que diseñamos y tenemos una relación directa con el cliente y tenemos que saber del negocio del cliente para darle soluciones. El problema es que hay una falta de reconocimiento. No existe paro pero sí situaciones de precariedad laboral.

¿Qué más hay que cambiar?

El reconocimiento de la profesión se mejoraría mucho con la asignación de atribuciones profesionales. Un ejemplo sencillo es que cuando una administración pública saca a concurso un puesto de informático hoy en día cualquier titulado puede acceder. Nosotros pretendemos que se contrate a un profesional con una ingeniería específica en esa materia.