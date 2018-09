La necesidad de una reforma fiscal integral

Cuando escucho que en España tenemos una presión fiscal excesivamente elevada, me veo en la obligación de recomendaruna revisión de los datos de Eurostat o de la OCDE. Nuestro país no es un ejemplo de “Estado devorador” de renta para los ciudadanos. Nuestro sistema fiscal no tiene como “objetivo oculto” quitar una parte sustanciosa de renta a los ciudadanos