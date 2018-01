¿Qué nos ha enseñado la crisis?

Los datos macroeconómicos apuntan a un crecimiento del consumo de los hogares y si uno da un paseo por alguna de las grandes ciudades del país observa una alegría inmobiliaria que me hace recordar los primeros años de la década pasada donde los pisos pasaban de mano en mano sin esperar a escriturar.

No puedo entender, por mi profesión de abogado, que una crisis en la que se ha destruido empleo y se cierran empresas centenarias, no haya servido para aprender un poco de los motivos por los que llegamos a perder, según dicen los listos, una década económica y sobre todo y lo que mas me asusta que pueda repetirse.

El dicho popular de que el hombre que olvida su historia está condenado a repetirla, es una verdad como un templo.

Sigo asistiendo a los cierres de empresas familiares renombradas como un simple espectador jurídico ya que el marco legal que ha regulado las insolvencias en la crisis es un camelo normativo que solo en el papel tiene eficacia. Siguen cayendo una tras otra. PwC afirmaba a principio del año 2017 en su baremo concursal, según fuentes de B.O.E., que los concursos de acreedores habían subido a niveles del 2013.

Participamos todavía en operaciones de refinanciación de compañías en que tanto los refinanciadores como los refinanciados y sus asesores saben de antemano que no hay futuro para las mismas.

He comprobado como las familias se siguen endeudando por encima de sus posibilidades reales de pago utilizando productos financieros de plástico o micro prestamos que lejos de solucionar sus problemas los acrecentaban. Amparados además por un marco normativo que protege al financiador.

Tengo amigos que compraron sus viviendas a unos valores irreales con hipotecas reales que ahora tienen que pagar hasta sus reales setenta años y vuelvo a comprobar que tras el golpe de la crisis los precios de la vivienda vuelven a lo mismo.

He conocido la reforma de una ley concursal, imprescindible para los momentos de crisis, en la que la saturación judicial impedía que las soluciones, posibles en el texto de la ley, se tornaban inviables y eternas en su aplicación práctica. Ahora ya no solo es eterna, sino que es totalmente ineficaz. Hay juzgados en España que tardan mas de un año en dictar el auto de concurso.

Asisto como espectador a una voracidad recaudatoria de la Administración Tributaria que me ha hecho perder las ganas de ser asesor fiscal ya que la profesión en la que empecé se ha convertido en un verdadero sin sentido llegando a aconsejar a mis clientes pagar más para evitar el riesgo interpretativo de la administración.

Compruebo que las nuevas agrupaciones políticas apuestan por novedades legislativas que reiteran todo lo malo de estos últimos diez años y olvidan lo bueno que alguna vez por motivos electorales planteaban. Véase la falacia normativa de la segunda oportunidad del empresario al que después de la situación de insolvencia voluntaria le sigue quedando su socio Administración hasta que de su último suspiro.

En fin, en la crisis entramos y de la crisis pensamos que hemos salido. Pero realmente de todas estas cosas ¿hemos aprendido algo? Yo creo que debimos aprender algunas. Vamos a ello.

Aprendimos que hay que ser ordenados con la deuda. Que el dinero no es tuyo, que hay que devolverlo y que al final alguien viene seguro y te lo pide. No pidas más dinero del que necesitas y sobre todo ten presente que la deuda se paga con el dinero que generas. No hagas caso al que te lo presta, escucha al que tiene que pagarlo que eres tú.

Descubrimos que el concurso de acreedores solo sirve si eres previsor y lo aceptas. Si eres capaz de detectar que te confundiste. Si haces autocritica y te dices: no puedo estirar más el negocio, no da para más.

Comprobamos que si hubiéramos sido los gestores que somos después de la crisis, el dinero que habríamos ganado entonces hubiera sido tres o cuatro veces más, ya que descubrimos que los costes no pueden estar por encima de los ingresos y que la contabilidad era algo más que las cuentas que le presentábamos a hacienda cada año. Curioso.

Notamos solitos que la casa de cada uno no puede ser la tumba en vida. Tienes que vivir en el lugar que puedas pagar en esta vida. No en la vida que estima el banco que podrás pagarla.

Hemos aprendido, que ser emprendedor es una opción de valientes. Que los impuestos no van a bajar y que las promesas de subvenciones y ayudas enmascaran proyectos económicos no válidos, aunque sirva para que el gobierno cumpla sus objetivos macroeconómicos. También que pagar impuestos no es optativo.

Otros muchos descubrieron que las finanzas personales de cada uno deben gestionarse con mano de hierro y no aceptar deuda fácil de las entidades financieras igual que no compras tomates podridos en el supermercado. Esto se ha convertido en una patología real extrajurídica y han ayudado mucho los psicólogos y los psiquiatras y no los pobres letrados.

En definitiva, aprendimos algo. Estoy convencido de ello. El único problema que veo es que solo aprendimos algunos. Y yo personalmente creo que no fui a clase todos los días. Porque muchos de los cursos tengo ahora que repetirlos. Espero que a la próxima sea la definitiva.