La oferta disponible de locales comerciales urbanos, entre las noticias del 2017

La crisis inmobiliaria ha tenido un importante efecto corrector en la demanda de los locales comerciales en Ourense. Ese es uno de los asuntos que se tratan en el programa Las Cuentas Claras, de Telemiño, que hace un repaso a alguno de los asuntos de interés desde el punto de vista socioeconómico en la última fase del 2017. Entre ellos, el valor de las propiedades comerciales que están en alquiler, partiendo de un informe elaborado por la patronal gallega de las empresas inmobiliarias, Fegein. Rafael García Losada, miembro de esta entidad ofrece su punto de vista en el programa. El informe alude a que la llamada “milla de oro” de la ciudad está formado por las calles Paseo y Santo Domingo, en el que el precio medio del metro cuadrado a la hora de alquilar un local comercial asciende a 38 euros. Este valor supone quintuplicar el coste medio de la ciudad, que Fegein calcula en ocho euros.

En relación a las diferencias con algunos barrios de la ciudad, el coste es de dos euros en emplazamientos como O Polvorín como en Vista Hermosa. En el informe de la patronal inmobiliaria, al que hace referencia el programa de Telemiño, se indica que el abanico de precios es muy amplia, incluso en el propio centro urbano. La horquilla de precios es, no obstante, amplia. No muy lejos de Paseo y Santo Domingo, la media se sitúa en 12 euros, mientras que en otros rincones del Casco Vello es de ocho. Lugares como el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense también está cerca de la media delcConcello, en siete euros. Los principales ejes comerciales no alcanzan el precio medio por metro cuadrado de Ourense. Así, en la Ciudad Vieja y centro de A Coruña el coste de un local es de 14,5 euros por metro cuadrado; en Santiago y Vigo de 14 ; en Pontevedra de 12 y en Lugo de 13,5.