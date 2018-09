Las posibilidades de Ourense pasan de largo por falta de unidad y cooperación

El turismo no supera sus registros, los parques empresariales no se llenan y la innovación no acaba de llegar. Las grandes inversiones son a cuentagotas aunque de cierto valor socioeconómico. Y la cooperación público privada no acaba de recoger sus frutos y en general el ciudadano no acaba de creerse el futuro de la ciudad. El resultado: la pirámide social no se fortalece.