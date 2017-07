Stores Persan consolida sus ventas y crece cada ejercicio

Stores Persan es una empresa ourensana relativamente joven ya que inició su andadura en el año 1994 fabricando estores enrollables en la localidad de Maceda. Pronto se quedarían pequeñas las instalaciones de la citada villa y sus gestores decidieron dar vía libre a sus planes de crecimiento y se trasladaron al polígono de San Cibrao, donde ocupan hoy unas modernas naves de más de 2.000 metros cuadrados. Emplean en la actualidad a 16 personas coincidiendo con la temporada alta de empleo, que coincide con los meses de primavera y verano, y la facturación sigue creciendo se forma sostenible cada año, hasta rozar los dos millones de euros. Es más, aunque el sector de la construcción acusó un brusco descenso en sus actividades, “la crisis realmente la notamos poco o prácticamente nada”. Quien así se expresa es Severino Santiago Lemos, socio de la empresa, quien añade que “desde el 2010 no hemos dejado de crecer todos los años”, incluso a dos dígitos en alguno de estos ejercicios.

Stores Persan es un ejemplo de acertar con el producto y apostar por la calidad para ganar mercado. Como en tantos otros ejemplos, todo empezó “por casualidad”, como describe Severino: “Yo estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a esto y me enteré de que una empresa de Almansa, en Albacete, cerraba y me fui allí a verla. Me pregunté por qué no iba a ser capaz de asumir el negocio”. Y lo hizo. Eran las épocas en la que este producto se estaba implantando en España después de años triunfando ya en Alemania, Finlandia o Suecia. Decidió asumir el negocio pero dando un giro a la empresa de Almansa, modernizando tejidos y maquinaria para apostar por la calidad.

Stores Persan se dedican a protección solar tanto interior como exterior y su catálogo abarca elementos como estores enrollables, panel japonés, cortina vertical, veneciana, entre otros artículos. Su mercado se localiza en toda España ya que cuentan con una amplia red de agentes en varias comunidades. Pero, sus ventas han traspasado ya fronteras “y en cualquier país del mundo te puedes encontrar productos nuestros”, subraya Severino Santiago. Un ejemplo: han surtido a una empresa que está construyendo chalés en las Islas Caimán.

Sostiene la propiedad de Persan que una de las bases de su crecimiento sostenido “ha sido trabajar un producto de calidad media alta, huimos del producto de precio, el producto chino no nos interesa”. Recuerda el socio de esta firma ourensana que su padre “nos decía que es mejor tener fama de caros que de chapuzas y creo que ha sido una de las mejores cosas que nos ha enseñado”.

En pleno verano la actividad en la empresa es intensa porque trabajan un producto estacional. En el invierno aprovecharán para crear nuevos productos y renovar catálogos. “Es el momento de estudiar”, dice Severino.