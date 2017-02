As citas do Entroido na provincia para o sábado de Entroido

XINZO DE LIMIA: Sábado de Entroido

12-13 horas. Chelos

13-14 horas. La nota

14-15 horas. Chelos

Percorrido A

18-19 horas. La Nota

19-20 horas. Achicoria.

20-21 horas. La Nota

21-22 horas. Chelos

22-23 horas. La Nota

23-00 horas. Achicoria

00.00-1 horas.Chelos

1-2 horas. La Nota

Percorrido B:

20.30-21.30 horas. Festicultores

21.30-22.30 horas. Achicoria

22.30-23.30 horas. Chelos

23.30-00.30 horas. La Nota

00.30-2.30 horas. Festicultores

VERÍN: Sábado de Entroido e Bautizo do Ciharrón

17.00 h. Sairán da praza do Ayuntamiento a cofrafía do Cigarrón, ata a praza da Mercé pola calle Laureano Peláez. Na praza da Mercé celebrarase o 'Bautizo do Cigarrón.

Os cigarróns investidos presidirán unha marcha pola prazo do Cigarrón, onde se realizará unha homenaxe ós cigarróns que non puideran sair.

LAZA: Sábado de cabritadas

Ó longo do día, pasarrúas e animación coa Charanga 'Vaite xa'. Pola tarde, na Picota, Farriñada dos nenos, Paseillo dos carrillos musicais e actuación das Pandareteiras de Baltar 'As Xeitosiñas'.

Pola noite troula e Cabritada dos mozos.

21.00 h. Carpa con cabritada (reserva previa). Verbena coa Orquestra Charleston Big Band.