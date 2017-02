A xornada do Domingo Oleiro en Xinzo comezará as 12.30 horas co desfile do carro das olas polo casco antigo amenizado por grupos tradicionais que actuarán ó longo do día.

As 13.00 horas: Oleiro infantil na Praza Maior

As 16.30 horas desfile do carro das olas

As 17.00 horas Oleiro sénior polas rúas e prazas do casco antiguo.

Agradécese que os participantes do Oleiro vistan con corozas ou traxes vellos e apeiros de labranza dos anos 20 e 30.