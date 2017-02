Domingo de piñata en Xinzo e Verín

XINZO DE LIMIA

Saída de charangas dende a Praza Maior e a Praza Xoan XXIII

12-13 h. A Nova

13-14 h. XL

14-15 h. A Nova

18-19 h. XL

19-20 h. A Nova

20-21 h. XL

21-22 h. A Nova

17.00 h. Xogos populares con 'Paporrubio' e ao remate xogo da piñata

18.30 h-20 h. Primeiro pase da orquestra 'Gran Parada'

20.30-22 h. Segundo pase da orquestra 'Gran Parada'

VERÍN

Comida colectiva e entrega do 'Premio Pescadilla' pola Comisión do Entroido. A 'viuda' será a encargada de entregar o premio a aquela comparsa que maravillase máis aos veciños durante o Desfile do Domingo de Entroido