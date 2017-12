"Decir por todo el mundo que eres gallego es un orgullo"

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió en la mañana de este jueves la primera mesa del Foro La Región sobre inmigración. Bajo el título "El valor de la emigración", los diferentes conferenciantes mostraron su punto de vista sobre la emigración, compartieron historias y anécdotas sobre los emigrantes y quisieron destacar el valor que tuvo La Región Internacional.

La redactora de La Región Internacional Almudena Iglesias fue la encargada de moderar una mesa en la que participaron José Guillermo Álvarez y Ana María Rodriguez, coordinadores del departamento internacional de Abanca; Andrés Andrade, que durante 30 años formó parte del equipo de promoción exterior de Caixa Ourense-Caixa Nova y fue director de las sucursales de dicha entidad financiera en las localidades de Allariz, Ramirás y Celanova; Beatriz Carballo, secretaria de la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas y miembro de la Comisión Delegada del Consello das Comunidades Galegas; Roberto González, presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela y miembro de la Comisión Delegada del Consello das Comunidades Galegas; y Manoel Carrete Rivera, asesor de emigración de la Diputación y expresidente del Centro Gallego de Barcelona.

Almudena Iglesias empezó la charla señalando el "valor" de aquellos que decidieron dejar su tierra "en busca de un mundo mejor". Y es que como dijo la ponente Beatriz Carballo, afirmó que "no es lo mismo emigrar dentro de Europa, que emigrar a América" y quiso destacar la importancia de no olvidar el esfuerzo que ello supuso. Por eso explicó la solicitud que hizo a la Xunta de Galicia, que es que la emigración "sea abordada en las escuelas gallegas" aunque pide que "no solo sean datos" sino que se exprese también "lo cotidiano".

Por su parte, Manoel Carrete, quiso destacar el amor de los emigrantes por su tierra a pesar de la distancia. "Los emigrantes levaban a Galicia no corazón e facían todo o posible para manter as entidades galegas", señaló antes de añadir que eran gente que "sempre querían facer algo por Galicia". No quiso dejar pasar su opinión sobre el papel de La Región Internacional y señaló que era "o periódico que leían os emigrantes españois".

También quiso recalcar la importancia de La Región Internacional el ponente Andrés Andrade. Asegura que el diario "hablaba a los emigrantes de su pueblo". Para ellos "era el vínculo coa súa terriña". Sobre ello también se expresó la propia Beatriz Carballo, que aseguró que "La Región Internacional ayudó a mitigar la morriña".

Carballo y Andrade también coincidieron en definir la emigración como "dura y triste", sobre todo al principio. Aunque también señalaron que tras esos duros momentos, ahora "decir que eres gallego es un orgullo". Como señala Beatriz Carballo, el término gallego se relaciona con gente "honrada y trabajadora".

Por su parte, Roberto González habló sobre la experiencia de los gallegos que emigraron a Venezuela y señaló el comportamiento noble de sus ciudadanos puesto que al que llegó "lo trataron como a uno más". En Venezuela se encuentra Abanca. No es el único país en el que se encuentra, puesto que como explica José Guillermo Álvarez, la entidad bancaria está también en otros países con presencia de emigrantes gallegos como Brasil, Panamá, México, Suiza, Reino Unido o Alemania.