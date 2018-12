Adolfo Domínguez habla de raíces: el diseñador y la marca

Adolfo Domínguez (Trives, 1950) protagoniza el Foro La Región de este jueves, que se celebra a las 13,15 horas en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz. El diseñador hablará de las raíces de una empresa que exporta la marca Ourense en todo el planeta y presentará su novela "Juan Griego" (editorial Defausta).

La moda le precede. Se hablará de los orígenes del Adolfo Domínguez empresario, desde su niñez entre costuras en Trives, pasando por la primera tienda que abrió en la ciudad en 1976, el icónico lema "La arruga es bella" y el triunfo de la sencillez y la naturalizad que recoge frutos en todo el planeta, con más de 500 tiendas abiertas. Ahora es su hija, Adriana Domínguez (Ourense, 1976), quien toma las riendas como CEO de la empresa. Ella, que nació el año de la primera colección de hombre que su padre presentó en la ciudad y creció con moda y visión empresarial, será la presentadora del Foro La Región.

Es una conferencia con un enfoque diferente, ya que tras la charla se establecerá una tertulia final con Adolfo Domínguez en la que abordar esas dos caras: la pasión por la moda hecha empresa y la pasión por la literatura hecha novela.

"Juan Griego" toca temas como la dictadura argentina, torturas, romances, narcotráfico colombiano y hasta física cuántica. La novela es una revisión ampliada de su única obra, también llamada "Juan Griego", y que se publicó hace 25 años.

"Juan Griego y las raíces de una empresa" es el título escogido para conectar las dos realidades del diseñador en el Foro La Región.

Sobre esas dos caras, le preguntaba Xabier Blanco en una entrevista reciente en La Región: "¿El afamado costurero opacará el hallazgo de un prometedor escritor?" "Esto fue una vida alternativa. Es posible que si me hubiese dedicado a escribir, hubiese hecho dos o tres libros, pero con uno estoy feliz. A mí me encanta el oficio que he tenido de costurero. El empresario tiene una vida dura y todos tenemos una afición, un mundo paralelo al que agarrarnos y escribir es mi mundo paralelo", respondió Adolfo Domínguez.