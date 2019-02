Alonso Cedeño: “La clave es saber qué quiere tu cliente y responder rápido"

El fundador y director de Estrategia en Línea, Alonso Cedeño, fue contundente sobre la conversión al mundo digital: "Estar ahí ya no es una opción". En su intervención en el Foro La Región arrojó luz sobre los nuevos modelos de negocio, adaptados a los avances tecnológicos y a las peticiones de los consumidores. "Lo más importante es escuchar, saber qué quiere tu cliente, y ser rápido en tu respuesta", apuntó el experto. Este paradigma se puede aplicar a empresas, pero también a profesionales y políticos: "Si no me resuelves lo que te estoy pidiendo, te eliminaré, del mismo modo que lo hago con una aplicación que no me da lo que quiero".

Cedeño desgranó algunas de las claves de un cambio de modelo "efectivo", en el que "cambias el chip" pero no dejas de hacer "lo que se te daba bien". "Si eres comercial, sigue vendiendo, no crees una página web e intentes ser desarrollador, Internet es solo una herramienta más para conseguir ser rentable, que es lo que verdaderamente le importa a una empresa", señaló durante la conferencia. El especialista en comunicación recordó que las empresas más exitosas en la actualidad son las que han sido capaces de aprovechar la herramienta y ofrecer un servicio diferente. Así, recordó plataformas como Amazon, Netflix o Uber: "Llegaron al mercado, no se gastaron ni un peso y ahora son enormes".

"Qué quiere la gente"

Cedeño reiteró varias veces a lo largo de su discurso la necesidad de las empresas de recoger y analizar los gustos de los consumidores. "La sociedad ha cambiado muchísimo, si antes queríamos estabilidad, ahora queremos vivir el momento", afirmó.

El experto, natural de México, explicó que desde Estrategia en Línea se dedican a analizar los flujos de comunicación de las redes sociales para adaptar diferentes modelos de negocio. "Convertimos Tulum -ciudad mexicana- en la capital del veganismo, porque vimos que había cierto interés de las personas que iban allí en la comida saludable, y simplemente lo potenciamos", comentó. Del mismo modo, el ponente habló de la importancia de la comunidad, clave en el posicionamiento de los líderes: "La clave son los dos primeros seguidores, son los que te transforman, de un loco pasas a ser un guía".

Cedeño también reflexionó sobre el "valor humano" y su relevancia en el proceso de digitalización: "Aunque las tecnologías se desarrollen más y más, siempre vamos a necesitar el toque personal, la calidez de otra persona. Simplemente cambiará el modo de comunicarse, como pasa ahora, pero no dejaremos de hacerlo".