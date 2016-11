De Busturia: ‘Vimos en Europa un horizonte de libertad, no económico'

El Centro Cultural Marcos Valcárcel se convirtió ayer en una máquina del tiempo que trasladó a los asistentes al Foro La Región a la época de la Transición española gracias a un testigo de ese tiempo, Daniel de Busturia. El presentador del Foro, Enrique Martí Maqueda, realizador de TV presentador de Telemiño, lo describió como "un protagonista de primer nivel" en aquella época.

Busturia quiso convertir su ponencia "en un anecdotario" y la dividió en tres etapas. La primera va del año 1960 a 1970. En este punto "España necesitaba de Europa", explicó, porque la situación del país "no era la más idónea y había que crear nicho de exportaciones en Europa porque no habíamos crecido en 50 años". Es en este momento, explicó Daniel de Busturia, cuando se remite una "carta de colaboración" económica, en los años 70, de manos del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella. En este punto, crece en España un sentimiento europeísta porque "fijamos Europa como un horizonte de libertad, no como un horizonte económico".

La participación de Busturia en el proyecto de una España en Europa continuó y llegó la segunda etapa: "La Europa escéptica". En este tiempo el régimen de Franco estaba en sus últimos momentos "se fundó el Partido Liberal Español" y entre esos fundadores estaba Manuel Fraga Iribnarne, que era embajador en Londres. En ese momento Europa estaba confusa con España: "El atentado de Carrero Blanco, las ejecuciones de los etarras", por un lado, "y los embajadores promocionando los cambios por el otro". Busturia contó una conversación con el entonces príncipe Juan Carlos, en 1975: "Me dijo que no se iba a subir a un tanque para defender al régimen de Franco". Entonces en este tiempo "había que hacer un plan", explicó el ponente, "y las cámaras de comercio formamos parte de él".

La última etapa empieza en 1977, con la llegada de la democracia. Aunque este período Daniel Busturia lo calificó de "Frustración Europea". En este punto, tras las elecciones en ese año, "se aprueba la entrada en la UE". Pero las negociaciones de entrada se vieron truncadas por Francia y su miedo a la "competencia agrícola". En esta parte de la historia, Busturia colaboró con el denominado "Plan Francia" a través del cual se dedicaron a ir por el sur del país galo "para convencer al agricultor que le beneficiaría porque estaba más cerca del mercado de Barcelona que de París".

España entra en la Unión y el ponente concluyó la charla haciendo un balance de los 30 años de España en la Europa común, "un período de enorme crecimiento", y resaltó que lo que falta ahora es construir "una base política fuerte para seguir adelante".