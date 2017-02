Cernuda: ‘Me entristece que se tenga una mala opinión de la clase política'

La periodista Pilar Cernuda (Santiago, 1948), presentada por el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, Arturo Maneiro, "humanizó" a la clase política en su intervención en el Foro La Región en la que esbozó algunas de las claves de su última obra, "Moncloa Confidencial".

"Me entristece que tengamos mala opinión de la clase politica", indicó Cernuda a modo de resumen, aunque reconociendo que cualquier tiempo pasado fue mejor: "Eso sí, hago comparaciones con los políticos de los 80 y me echo a temblar por la falta de compromiso o la superficialidad y frivolidad que hay. Ahora en el Congreso puede haber no más de 30 personas que valgan la pena".

La periodista desveló alguna de las anécdotas que vivió con personajes clave de la historia de España, como el rey Juan Carlos. "Somos unos privilegiados por los reyes que tenemos, con sus sombras, pero llenos de cordialidad, llaneza y cabeza. La Transición fue un invento suyo. Cuando supo que iba a ser rey, empezó a organizar que Adolfo Suárez tenía que ser presidente, que las primeras elecciones eran constituyentes, por eso salió tan bien", afirmó.

Firme defensora del bipartidismo, no ocultó su predilección por Felipe González, "el preferido también por el rey Juan Carlos", aseguró que al mejor Mariano Rajoy se le verá en esta legislatura, criticó con dureza a José Luis Rodríguez Zapatero y lanzó varios dardos a Podemos, desvelando que llegó a temer por un escrache tras el episodio en el que comentó que algunos diputados de la formación "olían mal", una historia que asegura que fue tergiversada: "Me produce pánico pensar que pueden gobernar, sería un destrozo para este país por inexperiencia, modelo y por lo que mienten".

Relató tambien otras cuestiones interesantes como el "modus operandi" que se sigue para rescatar a los secuestrados por grupos como el DAESH, subrayando la gran labor del CNI, o el impotante trabajo de las secretarias de los presidentes. "Intento demostrar que los políticos son como nosotros, con buenos y malos días, la mayoría son gente con buena voluntad", concluyó.