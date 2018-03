Confesiones y anécdotas en la visita de los triunfitos

Un gran evento, como lo fue el Foro La Región dedicado al fenómeno Operación Triunfo, necesitó de un gran despliegue de medios y del compromiso de muchos profesionales de la casa que trabajaron sin descanso. Gracias a esta implicación, el Foro del pasado jueves sigue protagonizando numerosos "posts" y menciones en redes sociales y medios impresos. Cepeda, Roi y Miriam aseguraron haberse sentido "muy cómodos" en la ciudad y, precisamente, en las horas que compartieron con La Región, contaron algunas de las anécdotas y vivencias de la academia más famosa de España.

La llegada de los protagonistas

La jornada comenzaba con la llegada a Ourense de Luis Cepeda. "Qué ganas tenía de estar aquí, tranquilo y solo. Ya puse la calefacción", nos dijo Luis cuando fuimos a recogerle a su casa. El "triunfito" confesaba que era la primera vez que él y sus compañeros de programa participaban en un evento como el organizado por este diario. "¿Hay que ir muy arreglados?, ¿va a ir mucha gente?, Fueron algunas de las preguntas que hizo a sus acompañantes de la organización en el trayecto al Hotel NH de la ciudad, en donde Luis se reuniría con sus compañeros de concurso.

En la espera, Cepeda atendió a los primeros fans en la calle Celso Emilio Ferreiro. Curiosamente, una de las primeras personas que se acercó a él fue Belén, una de sus profesoras del colegio. "No paro de trabajar, he tenido dos días libres desde que salí de la academia. Yo me levanto y ya me voy a componer. En breve verán la luz algunos de mis singles", confesó el ourensano, al tiempo que pedía una botella de agua a los recepcionistas del hotel: "Cárgasela en la cuenta a Roi o a Miriam", bromeaba.

Los otros dos protagonistas llegaron cerca de las 14,00 horas a Ourense, procedentes de Santiago. A pesar de que hacía poco tiempo que los gallegos del programa musical del momento habían estado juntos, el saludo fue muy cariñoso.

"Mi padre juega la partida en el bar de ahí al lado", fue una de las primeras cosas que nos dijo Roi al bajarse del coche que lo trajo a la ciudad. "Estoy como en casa", añadió. Un grupo de adolescentes tardó poco en reconocerles y no quisieron dejar pasar la oportunidad de hacerse una foto con sus ídolos. Se sumaron a ellos los propios encargados de la recepción en el hotel.

Pulpo para comer

"En la academia a veces mojábamos pan en aceite y nos imaginábamos que era pulpo", decía el "Sapoconcho" cuando vio llegar un plato con el producto estrella de O Carballiño, en la comida que tuvo lugar antes de que arrancase el evento en el Auditorio.

La complicidad entre los tres compañeros y amigos se hizo latente desde los primeros instantes. Risas, abrazos, confidencias y bromas fueron la tónica dominante entre los "triunfitos". "Dentro podía dar la sensación de que había grupos, o de que no nos llevábamos tan bien", explicaba Miriam que, tanto en sus intervenciones en el Foro como en el trato cercano, hizo gala de su sensatez a la hora de expresarse. "Yo tengo mucho carácter, pero a veces, por la propia edición de los resúmenes del programa, se entendían cosas que no eran para nada así. Todos nos llevamos bien y ahora vamos a pasar mucho tiempo juntos", añadía.

Cita en el Auditorio Municipal

El "fenómeno fan" se sintió en el Auditorio de Ourense desde primeras horas de la tarde: las carreras, llantos y nervios de los "OT Adictos" en las inmediaciones de la sala hacían presagiar que sería una tarde cargada de emoción.

Un tímido Roi asomaba la cabeza desde el "backstage" provocando los gritos de los más atentos. "¡Está ahí!", se escuchó en el escenario desde las gradas. Los vídeos de las actuaciones de los tres concursantes y "Lo Malo" de "Aitana War" fueron la antesala de una cita inolvidable.

Falta ahora por ver si la productora Universal recoge el guante lanzado por el millar de ourensanos que reclamaron el jueves un concierto en Ourense, para volver a disfrutar de momentos como los que se vivieron durante uno de los Foros con más repercusión.