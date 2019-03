Enrique Somavilla: "El papa actual quiso oxigenar y renovar la Iglesia"

"Todos los papas son hijos de su tiempo, no es raro que surjan diferencias entre unos y otros", aseguró el doctor en Teología, Dogmática y Derecho, Enrique Somavilla, al inicio de su intervención este jueves en el Foro La Región. El ponente, experto en protocolo, hizo hincapié en las diferencias del papado de Francisco respecto de los de sus antecesores. "El papa actual quiso oxigenar y renovar la Iglesia, trajo aires nuevos, de cambio", afirmó. Para mostrarlo, acompañó su charla de fotografías de Francisco y de Benedicto, donde se aprecian diferencias en el vestuario, en los accesorios e, incluso, en los automóviles.

"Me acuerdo de ver en la televisión el paseo de Francisco como nuevo pontífice, veía algo raro pero no me daba cuenta de qué era, hasta que caí en que llevaba la sotana simple y la muceta blanca", explicó Somavilla. Por el contrario, los papas anteriores solían llevar una muceta roja característica, símbolo distintivo como cargo mayor de la Iglesia. "El papa tampoco lleva los zapatos color burdeos, lleva unos muy parecidos a los que tenía cuando era obispo en Buenos Aires", señaló. Somavilla vivió en Argentina durante años, lo que le permite, tal y como explica, entender mejor la actitud de Francisco: "Se le ha tachado de populista, pero hay que entender que creció en el peronismo, nada que ver con la Alemania bávara de Benedicto".

Del mismo modo, recordó decisiones del actual papa que muestran su "sencillez" y "humildad", tales como el cambio de residencia -renunció al Palacio Apostólico- o su costumbre de bajarse del "papamóvil" para saludar a los feligreses. "Rompe con el protocolo y no lo hace de forma impostada, él es así", dijo el ponente. Benedicto y el papa actual, según Somavilla, han tenido "muy buena" relación, pese a las posibles diferencias. "Se llevan muy bien por lo que me consta, porque tampoco hubo otro momento en la historia en el que hubiese dos papas vivos, uno emérito y el otro en funciones", afirmó. "Si Juan Pablo II era la esperanza, Benedicto era la fe y Francisco la caridad", explicó el conferenciante.

El protocolo del Vaticano, de los más rígidos del mundo

Durante su ponencia, Somavilla recordó ciertos códigos de protocolo del Vaticano, como el que indica que solo las reinas católicas pueden vestir de blanco al visitar al pontífice. "La reina Leticia fue de blanco, pero con la cabeza descubierta, cuando la emérita Sofía siempre llevaba la peineta y la mantilla", recordó. Somavilla explicó que, si bien Francisco no le dio importancia, la reina "debería" habérselo puesto, "en mi opinión". Por otra parte, en el turno de preguntas, varias personas reflexionaron sobre la relevancia, o no, de este tipo de costumbres: "A mí no me importa si lleva la sotana blanca o roja, a mí me importa que se preocupe del oscurantismo que rodea a la Iglesia en temas como la pederastia". Somavilla, por su parte, afirmó que Francisco está tomando medidas contra esta "lacra": "Lleva cada caso ante un tribunal civil".