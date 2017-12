Las experiencias de los protagonistas del Foro la Región sobre emigración

Antonio Rodríguez, Secretario Xeral de Emigración: “El siglo XXI tiene que ser el de los retornados"

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ve el futuro de los gallegos en el exterior con "optimismo", ya que puede significar un "factor de proyección exterior en todos los ámbitos". Para Miranda, todo lo que la emigración ayudó en mejoras educativas, culturales o tecnológicas "hoy lo puede volver a aportar, sobre todo en el momento de su regreso a la tierra".

Para ello, Miranda considera primordial "garantizar el bienestar en el exterior" y reivindicó que el 51% del presupuesto de su departamento "se dedica a prestaciones sociales".

El secretario xeral de Emigración dijo que hay que "conseguir atraer a los gallegos del exterior mediante la mejora de la economía, porque tienen derecho a volver, como dice la Constitución". Según él, el retorno "va a generar riqueza" y, sobre todo, "ayudará a superar un problema demográfico serio". De hecho, Miranda manifestó que el objetivo es que "si el siglo XX fue el siglo de la emigración, el siglo XXI tiene que ser el del retorno".

El titular de Emigración señaló que "tenemos mucho que aprender del esfuerzo y sacrificio" de los emigrantes, que triunfaron "por el espíritu de sencillez que les inculcaron en su tierra".

Miranda reivindicó que "no hay que hablar solo de emigrantes, sino de los gallegos del exterior, ya que más del 70% son hijos o nietos de gallegos". La conservación de la cultura en estos supone"que tengamos más ilusión y que Galicia sea cada vez más universal".

José Manuel Herrero, Consejero Presidencia de Castilla y León: “Ellos se han convertido en un gran canal de comunicación"

El secretario general de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Manuel Herrero, contó las experiencias y los retos de futuro con la diáspora de la comunidad autónoma. "La emigración castellanoleonesa financió escuelas y traídas de agua; mucha gente sigue interesada en sus raíces", aseguró.

Herrero recordó la cantidad de gente que se embarcó allende el Atlántico "cuando no habían visto el mar en su vida". Valoró la parte positiva de este fenómeno, porque "pese al esfuerzo y haber dejado muchas familias rotas, estos emigrantes se han convertido en un canal de comunicación extraordinario para nuestra tierra".

El responsable de Emigración en la Junta se lamentó de que la emigración actual "no tiene movimiento asociativo como la emigración tradicional", aunque señaló que gran parte de los que se van lo hacen con "vocación temporal", por lo que subrayó que desde su departamento "estamos trabajando en políticas de retorno".

Además de buscar el regreso de los que se marcharon, Herrero puso el foco en que la necesidad es "escuchar y atender a los emigrantes y mantener la colaboración con las entidades en las que se agrupan".

De cara al futuro, desde la Junta se plantean como ejes fundamentales "escuchar y atender las necesidades del exterior y mejorar la colaboración con las entidades sociales y las casas sociales en el exterior, para que se conviertan en agentes de Castilla y León en el extranjero".

Ana María Rodríguez, Departamento internacional de Abanca :“Foron quen de ir sen nada e chegar a ter imperios"

Una de las responsables del departamento internacional de Abanca, Ana María Rodríguez, relató las experiencias actuales, en la que la emigración sigue muy de actualidad. "Está retornando moita xente, sobre todo moitos venezolanos que buscan solucións", explicó. En cuanto a las condiciones económicas de los que regresan, Rodríguez señaló que "hai moitos que están facendo investimentos importantes en Madrid, Santiago e A Coruña e creando así postos de traballo, e Abanca estaos apoiando".

Pese a eso, no son los únicos beneficiarios de esas ayudas. "Vén xente con capacidade económica, pero tamén outra que ten bastante pouco, pero nós estamos para axudar a todo o mundo", puntualizó.

En general, desde el departamento internacional de la entidad financiera "notamos desde hai dous anos unha chegada masiva de todo tipo de xente desde o exterior". Por supuesto, aseguró que "estudamos calquera proxecto que se nos poida presentar, hai que axudar a todos".

Abanca se distribuye por muchos países de Europa y América. "O trato sempre foi excepcional alá onde temos ido.

Apoiamos a moitos galegos para crear hoteis, bancos, gasolineiras, panaderías...", apuntó.

Por último, Rodríguez puso en valor la "valentía" mostrada por los emigrantes a lo largo de la historia. "Eu non sei se sería capaz de facer o que fixeron eles; que foron quen de ir practicamente sen nada e chegar a ter imperios".

José Guillermo Álvarez, Departamento internacional de Abanca: “O compromiso cos proxectos da emigración galega é total"

Como uno de los coordinadores del departamento internacional de Abanca, José Guillermo Álvarez explicó su labor como "continuadores do que se comezou nos 80" en otros bancos radicados en Galicia.

De hecho, Álvarez subrayó que para Abanca el departamento internacional es un "punto fundamental" de su visión estratégica, y como muestra señaló su expansión por Venezuela, Brasil, Panamá, México, Suiza, Reino Unido, Alemania, Francia o Portugal.

Preguntado por la expansión a Cuba, señaló que "temos a nosa intención, pero a situación política fai difícil instalarse alí". Sobre la interrelación con Sudamérica, subrayó que "nas nosas oficinas de Madrid hai moita xente de Venezuela que empezou a traballar recentemente".

Además, Álvarez destacó la viveza de la cultura gallega en el exterior. "As tradición mantéñense vivas en moitos casos" y puso como ejemplo el Centro Astoria de Nueva York. "A última vez que fun, dixéronme que había 1.000 familias asociadas á institución, non 1.000 persoas, senón 1.000 familias! Quedei coa boca aberta".

Además, recordó que el "compromiso cos proxectos da emigración é total" y recordó que Abanca da oportunidades "de traballar con nós aos galegos de alá e de acá", señalando sus programas de inserción de universitarios de la emigración.

Por último, Álvarez recordó con tristeza "a aqueles emigrantes que marcharon e que non puideron regresar".

Beatriz Carballo, Consello de Comunidades Galegas: “El emigrante gallego estuvo desprestigiado en su tierra"

La profesora de inglés y autora del libro "Yo, emigrante" Beatriz Carballo forma parte de la comisión delegada del Consello das Comunidades Galegas y señaló que "nos une el amor a Galicia, hacer que perdure en el tiempo la llama de la galleguidad, que siga viva". Esta hija de lucenses nació en Argentina, pero siempre vivió la cultura gallega desde dentro. "En cada hogar emigrante, vivió una pequeña Galicia".

Carballo puso de manifiesto que la figura del emigrante "estuvo desprestigiada" en su propia tierra "por una cuestión de ignorancia". Por ello, le han pedido a la Xunta de Galicia que la historia de la emigración "sea abordada en las escuelas gallegas" desde otro punto de vista. "No deben darse solo datos numéricos, sino que esta formación debe centrarse en lo cotidiano, en las historias personales de los emigrantes".

La gallego-argentina relató su infancia en la emigración y sus experiencias. "Los hombres trabajaban en la construcción y las mujeres en el servicio doméstico o como costureras", explicó. Además, relató que el término "gallego" no es tan despectivo como se ha tratado en muchas ocasiones. "Los gallegos supieron ganarse un lugar de cariño y respeto, pese a que al inicio no fueron bien recibidos; y hoy el gallego es considerada una persona de bien, trabajadora...Es un elogio que te digan gallego".

También relató la forma de vida en los inicios: "Vivíamos en conventillos, con largos pasillos en las que se alquilaban habitaciones y con baños compartidos. En ocasiones, la convivencia era complicada. Poco a poco, la gente se iba ganando la vida y abandonaba esa forma de vida".

Por último, habló de su juventud. "Recuerdo ver a jóvenes gallegos recién llegados que se quedaban en casa y me acuerdo de cómo lloraban las primeras noches. Decían que si hubiera una carretera a Galicia se volvían. Pero al final hicieron su vida allá", relató.

Andrés Andrade, Trabajador Caixanova-Caixa Ourense: “La Región Internacional era el internet de hoy en día"

Trabajó durante 30 años en el equipo de promoción exterior de las extintas Caixa Ourense y Caixanova y director de dichas sucursales en Allariz, Ramirás y Celanova. "La emigración fue tremendamente dura y Galicia tiene una deuda pendiente con los que formaron parte de ella", afirmó Andrade.

Recuerda que "muchos de los que se iban pensaban que volverían en dos o tres años" y, aunque hubo mucho éxito, puntualizó que "no todo el mundo triunfó en la emigración".

Al contrario que otros ponentes, puso de manifiesto que las segundas y terceras generaciones "están perdidas" y que no regresan a Galicia "más que para ver a sus padres en vacaciones". Andrade recordó sus vivencias en sus estancias en el exterior. "En Zúrich había calles enteras en las que veías La Región Internacional en todos los buzones", aseguró.

Y es que la gente de la provincia de Ourense se fue en masa por zonas, "porque se iban reclutando unos a otros".

Comparó a esta veterana publicación con "el internet de hoy en día", ya que "no había ni teléfono". Destacó la maquetación del periódico: "Era muy gráfico, no hablaba de grandes datos macroeconómicos sino de los pueblos de la gente, de los actos de Celanova o Allariz".

Recordó el caso de la aldea de El Junquito en Caracas (Venezuela), "llena de emigrantes de Ramirás y Celanova", donde señaló que hoy en día "se come cachucha, pulpo... y a los que no son de Ramirás o Celanova los echan (risas)".

En Europa, distinguió dos tipos de emigración. La de Alemania y Francia, "a donde la gente iba con contratos cerrados", y Suiza, "donde en la hostelería iba bien, pero en la construcción vivían hasta en barracones".

Por último, dio las gracias a la emigración "por hacerme sentir orgulloso de ser gallego allá por donde voy". Esto ha permitido, según él, "que decir hoy que eres gallego sea un orgullo".

Roberto González, Presidente de la Hermandad Gallega: “La solidaridad siempre ha caracterizado al emigrante"

El presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela, Roberto González, es gerente de tres empresas en Caracas. "La prioridad ahora son las ayudas de emergencia, que nunca han tenido tantas solicitudes como en estos momentos y que cuentan con el compromiso de la Xunta", afirmó. De hecho, en la Hermandad Gallega atendieron en el último mes y medio "más de 1.100 expedientes", aseguró.

En cuanto a la vida de los emigrantes en Venezuela, González señaló que "siempre fue un país muy acogedor", aunque subrayó que "hay una deuda con los emigrantes", tanto en Galicia como en Venezuela. "Siempre digo que somos como los hijos del Atlántico, porque somos gallegos allá y venezolanos en Galicia", relató.

La Hermandad Gallega de Caracas tiene 10.000 familias y, según González, un importante relevo generacional. "En la junta directiva solo hay dos personas de primera generación. La transmisión de las tradiciones sigue muy viva", apuntó.

Por otra parte, González señaló que "la solidaridad siempre ha caracterizado a la comunidad emigrante" y avanzó uno de los nuevos proyectos que la institución que dirige tiene en previsión: la apertura de una residencia para los gallegos de Venezuela.

"Hay necesidad de asistencia social, de medicinas, de atención médica...". Por ello, cree que será "interesante" la creación de una residencia donde "a parte de juntarse para charlar con sus compatriotas, sea un lugar donde el nieto pueda visitar al abuelo".

Por último, González se quedó "con la satisfacción de que la Galicia de hoy se deba en gran parte a los que emigraron" y recordó a la gran cantidad de gente que está regresando de Venezuela en los últimos tiempos, aunque puntualizó que "hoy es más llevadero emigrar, porque los tiempos para viajar son más cortos".

Manoel Carrete, Asesor de Emigración de la Diputación: “Á emigración debémoslle todo, é unha gran riqueza"

El asesor de Emigración de la Diputación, Manoel Carrete, que fue presidente del Centro Gallego de Barcelona, destacó la gran función de la emigración en la industria cultural y formativa , "con máis de 600 cabeceiras creadas por emigrantes e máis de 200 colexios pagados desde a diáspora". Fue claro: "Debémoslle todo á emigración, a creación do himno galego, a Real Academia Galega...", añadió.

También destacó Carrete la gran capacidad de unión entre las diversas asociaciones en la diáspora, que acabó con fusiones entre varias de ellas, como en Venezuela, donde confluyeron las tres existentes en la Hermandad Gallega. "Foi un xesto moi xeneroso no que se uniron tres entidades, e sabendo o difícil que é, porque cada unha quere tirar para a súa parroquia", explicó Carrete.

En cuanto a la labor de La Región Internacional como cronista de la emigración, destacó que "era o periódico de todos os españois, non só os galegos".

No quiso perder la ocasión Carrete de recordar la labor olvidada de las mujeres en el fenómeno migratorio ourensano. "As mulleres na diáspora están pouco estudadas, pero foron fundamentais no eixo económico", aseguró.

Recuerda la labor de grandes empresas forjadas en la emigración "como o Banco de Galicia ou Sargadelos" que ayudaban a paliar los efectos de la morriña. "O banco regalaba mapas moi detallados de Galicia para que cada emigrante puidese sinalar a parroquia da que viña", apuntó, como un extenso conocedor de la realidad migratoria gallega. "Poderiamos non parar de falar do que se fixo, hai unha riqueza enorme", señaló.

Por último, Carrete se refirió a algunas de las principales empresas creadas por los emigrantes: "Os hoteis na Arxentina, as tendas de mobles en Venezuela ou as panaderías do Uruguay", los más relevantes.