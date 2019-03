Francisco Narla: "Aprendí a amar Galicia cuando vivía lejos de ella"

nnn Francisco Narla asegura que escoger entre su faceta como escritor y su profesión de piloto de avión es "como escoger entre un hijo y otro". El lucense, que ha publicado diversos títulos sobre novela histórica, aterrizó este jueves en la ciudad para presentar su último libro, "Laín el bastardo", en el Foro La Región. El relato, narrado por Martín Códax, sitúa al protagonista, Laín, un bastardo gallego, en las cruzadas de Tierra Santa.

"Ustedes saben que hay gallegos en todas partes, ¿o no?", preguntó Narla a la audiencia durante su intervención. En sus libros, la tierra gallega siempre está presente, de una forma u otra: "Adoro mi tierra, aprendí a amarla cuando vivía lejos de ella y me di cuenta de lo bonita que es y de lo poco que la cuidamos". Entre las páginas de sus obras históricas encuentra la forma idónea de "reivindicar" su importancia y valía, tanto en el pasado como en el presente. Así lo hizo también el presentador de Narla, Jesús Manuel García, director de la UNED en Ourense, quien apeló al "alma de Galicia" y dejó clara "la ignorancia" de quien no la aprecia. "En Estados Unidos me decían que las ciudades de 1790 tenían mucha historia, y yo pensaba en Galicia...", añadió el invitado.

De Martín Códax a Laín

"Estaba leyendo lírica galaico-portuguesa cuando me di cuenta de lo poco que sabemos de Martín Códax: no conocemos su origen, hay quien dice incluso que es Sevillano, y hay quien dice que fue una mujer", explicó Narla. Su curiosidad lo llevó a indagar más, y comenzó a leer sobre las cruzadas en Tierra Santa. "A mis editores les pareció un tema con gancho, porque seamos honestos, esto también va de pagar las facturas", bromeó el ponente. Así, comenzó a descubrir diversas curiosidades, como que hubo muchas más cruzadas de las que se piensa: "Toda aquella acción para recuperar territorio con apoyo del Papa se podía entender como cruzada". Además, Narla hizo hincapié en la idea de que la historia "nos la han contado" de forma "errónea". "No solo iban ingleses y franceses a luchar, como nos han dicho en las clases de la escuela", apuntó.

Durante su investigación, ahondó en las motivaciones de los soldados, y así descubrió un grupo de nobles -entre los que había gallegos- que se vio forzados a participar en las batallas a causa de un rey. "Además de los que iban por la promesa del oro, por el motín de después", apuntó. Al descubrir la participación galaica en las guerras por Tierra Santa, lo tuvo claro: "Qué mejor que un bastardo que se va a buscar a su padre a las cruzadas". Y ahí apareció el primer boceto de la novela "Laín, el bastardo".