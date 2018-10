Luis Santiago: "El gas radón es tan fácil de evitar que no sé cómo hemos llegado a esto"

Luis Santiago Quindós (Muriedas, Cantabria 1954) es pionero en las mediciones de radón. Es director del grupo sobre este gas radiactivo en la Universidad de Cantabria y el protagonista del Foro La Región de hoy: "El gas radón, entre la Física y la Medicina". Será a las 20,15 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho del Campus. ¿De qué hablará? "Es necesario explicarle a la gente qué es la radiactividad, algo que confunde. Habrá que incidir en que el radón es un gas radiactivo de origen natural y dejar claro la relación con el cáncer de pulmón. Y también es importante hablar de la legislación".

¿Hay que preocuparse por la relación con el cáncer de pulmón?

Como decía mi abuelo, seguro que hay preocupaciones más importantes. Quiero decir que hay una correlación entre los dos hechos pero que no es necesario que nos agobiemos. Es una correlación bastante débil en algunos casos desde el punto de vista científico-matemático.

Pero es la segunda causa de esta enfermedad según la OMS...

La correlación entre cáncer de pulmón y radón existe, por supuesto, pero no como en otros casos. El cáncer de pulmón tiene un periodo de latencia de 20-25 años, no es algo inmediato. Si mañana abandonas tu casa no solucionas nada. Si ya has estado viviendo ahí y has generado ese germen, olvídate, no puedes hacer nada. Abandonando la casa vas a reducir tu exposición mínimamente en comparación con la que tuviste durante 20 años. Hay que pedir tranquilidad, lo que hay que hacer es quitarse el problema de encima.

Quitarse el problema de encima, suena bien, ¿pero cómo?

Haciendo unas casas como debe ser. Así de sencillo. Si hubiésemos empezado hace 40 años, que es cuando empecé a contar estas cosas por Galicia pues ahora se habrían hecho muchísimas viviendas sin problemas de altos niveles de radón. Pero como no se han tomado medidas... Esperemos que con la directiva europea se haga. Estamos construyendo el futuro. Es un problema tan fácil de evitar que no entiendo cómo hemos llegado a esta situación.

Llega a Ourense, donde hay muchas casas de granito. ¿Hay más peligro en ellas?

Quiero desmitificar eso. Tener una casa de granito no es síntoma de que tengamos radón. Hemos trabajado midiendo en las canteras de granito de Ourense y expedimos certificados sobre ello. Cuando la gente ve casas con bloques de granito piensan que dentro hay mucho radón. Pero no es así. De los bloques de granito sale muy poco; sale radón de los bloques de granito cuando están en el subsuelo hechos polvo, porque ahí se escapa. De hecho, el sitio más seguro para hacer una casa es sobre un berruguete de granito.

¿Es diferente en una casa ya construida que en las nuevas?

Hay que hacer las casas buscando que no pueda entrar radón y después, una vez hechas, comprobarlo con mediciones. En las ya construidas hay que quitarlo y, aunque es más difícil, siempre hay solución, aunque no al mismo precio. En quitar el radón es donde está el negocio.

¿Puede haber un bum de empresas que ofrezcan eso?

Hay que tener cuidado. Puede presentarse cualquiera. Hay aprovechados y hace falta información y concienciación. Hay cada vez más laboratorios que se están intentando acreditar para medir el radón en España, de hecho estamos ayudándolos, pues no es fácil, porque la inversión es importante.

En cuanto a la legislación, deberían estar tomándose cartas en el asunto. ¿Se sabe algo?

Todavía no. Hemos perdido mucho tiempo y hay mucho por hacer. Nos podíamos haber ahorrado tantas cosas...