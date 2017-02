Jorge Vázquez: "Hay mucho talento en Ourense, tan sólo hay que creer en uno mismo"

El presidente de Redegal, Jorge Vázquez, será el protagonista del Foro La Región con su charla "Dedicación y constancia, las claves de nuestro éxito". El ponente será presentado por el decano de la Escuela de Informática, Francisco Javier Rodríguez.

¿Qué explicará en su charla?

Intentaré explicar cómo fueron nuestros inicios, cuando la tecnología no tenía nada que ver con la de ahora, no existían ni Facebook, ni Twitter, ni casi Google como lo conocemos hoy. Además, poner en marcha una iniciativa empresarial relacionada con la tecnología en una ciudad pequeña como Ourense, tampoco fue fácil. Y a esto hay que unir el componente de la juventud, cuando yo inicié esta aventura tenía 22 años.

¿Cómo empezó esta aventura empresarial?

Nosotros empezamos en 2004 haciendo páginas web muy sencillas y consultoría de sistemas, que era un poco el campo en el que estaba más especializado. Creábamos servidores, tanto de correo como web, cuando la tecnología era mucho más arcaica que ahora, pero ya era funcional. Trabajábamos con pymes y también hacíamos bastante trabajo para los ayuntamientos de la provincia, que todavía se estaban iniciando en esto de las nuevas tecnologías. Hasta 2007 o 2008, básicamente lo que hacíamos eran esas páginas web para concellos y empresas.

¿Cuándo se produce el salto?

Aproximadamente en 2008 o 2009, cuando ya facturábamos en torno a los 400.000 euros al año, nos planteamos si seguir ofreciendo nuestros servicios, mejorando y siendo los mejores en nuestro cometido, o si optábamos por nuevos campos. Eran los comienzos de los nuevos smartphones con Apple y comenzaba el tema del comercio electrónico. Vimos que Galicia era fuerte en textil y alimentación y empezamos a apostar por esa línea de comercio para esos sectores.

¿Cómo fue la evolución?

A finales de 2013 fuimos a México y nos surgieron dos proyectos. A día de hoy somos una de las principales empresas de red de comercio electrónico de ese país, aunque también damos servicio a otros países del área americana, especializándonos mucho en el sector textil, donde México también cuenta con varias marcas propias. Así como los sectores de transporte y alimentación que cuentan con una proyección muy importante a medio plazo. Gracias a esta apertura de mercados crecimos de forma importante y el año pasado decidimos emprender la aventura de Estados Unidos, empezando por Miami, donde contamos con una serie de clientes que confían en nuestra buena praxis. Vamos poco a poco y siguiendo con las raíces en Ourense. Continuamos contando con un grupo de aquí, con una media de edad de 26 o 27 años.

¿Fue difícil hacer creer en su idea empresarial?

La verdad es que no fue fácil, primero porque hablamos de Ourense. En aquellos años hay que tener en cuenta que yo tenía amigos que no contaban con ordenador todavía en sus casas y decir que ibas a crear algo relacionado con el comercio electrónico desde Ourense parecía ciencia ficción. El Redegal de ahora ya no es el de hace 13 años, calculamos que cerraremos el ejercicio 2016 con 3,4 millones de facturación y no nos conformamos.

¿Su conclusión?

Que hay mucho talento en la Escuela de Informática en particular y Ourense en general, una provincia con un grandísimo potencial en varios sectores; hay talento pero hay que creer en uno mismo.