Karel de Beule: "La riqueza es el viaje y las personas, no el dinero"

Karel de Beule llegó a España en 1998 para realizar su último año de la carrera de Ingeniería Industrial. Después de terminar sus estudios, decidió quedarse en el país, donde trabajó varios años como consultor en telecomunicaciones. Años más tarde, dejó su puesto para dar sus primeros pasos como emprendedor, hasta que en 2006 cofundó la startup Kimia con Antonio Navas. Tal y como De Beule explica, llevar a cabo un proyecto empresarial exige "comer mucha mierda", confiar en la idea y saber que el éxito tiene que ver más con la satisfacción personal que con el dinero obtenido. En su intervención de hoy en el Foro La Región en el Hotel OCA Vila de Allariz a las 13,00 horas -entrada por invitación-, De Beule acercará al público a su experiencia y desgranará las claves del emprendimiento. Bajo el título, "Ceci n'est pas une merde", el belga intentará demostrar que "esto no es una mierda, aunque lo parezca".

¿Cómo comenzó su primer proyecto empresarial?

En mi habitación, en las noches sin dormir, en las horas de esperar trenes y aviones. A partir de ahí comencé a "comer mierda" durante diez años y sufrí con el proyecto. Pero al final de todo, al mirar hacia la experiencia de montar una startup, ves que la mierda es, en realidad, fertilizante.

¿Qué tiene que saber cualquier persona que quiera comenzar una startup?

De mi experiencia profesional, extraigo dos lecciones necesarias. La primera, que esto tiene que ser así. Es decir, las empresas se hacen de esta forma: si lo estás pasando mal, no te preocupes, siempre pasa. Incluso Bill Gates o Mark Zuckerberg han pasado esta etapa y siguen pasando por esta etapa. La segunda, y creo que la más importante, es que hay que disfrutar del proceso. No te agobies por ello, vívelo.

¿Cuáles fueron sus momentos más complicados?

A mediados de 2007, cuando entre mis tres cuentas bancarias juntaba en total 800 euros. En ese momento no tenía sueldo y mi empresa perdía al mes grandes cantidades de dinero. Si pudiera viajar hacia atrás no me preocuparía de ir a clases de mercado, porque eso al final lo averiguas en el camino, sino que me animaría a mí mismo y me diría "diviértete, las cosas van a salir a bien". Tanto si te haces rico como si la empresa quiebra, lo importante es el camino.

¿Cuándo aprendió estas lecciones?

Al final de todo. Llegó un momento en el que me llevaba de beneficio 2.000 euros por hora, me iba a dormir y cuando me levantaba habia ganado miles de euros. Después de esa época me echaron de la empresa y al estar fuera y tener la cuenta bancaria llena empecé a reflexionar. Ahí me di cuenta de que la riqueza que había sacado de la experiencia vivida era el viaje y las personas, más allá del dinero.

¿Es esa la clave, disfrutarlo?

Si miro a mi alrededor, las personas que realmente han triunfado creo que tienen esa inquietud de disfrutarlo. Tengo amigos que hacen millones al año y les da igual eso, es gente que está ahí por su proyecto y por su equipo, creo que es lo más importante. Si lo vas a hacer, hazlo porque quieres vivir el camino, porque si lo haces por el glamur, tienes altas posibilidades de frustrarte.

¿Y el equipo humano?

Es fundamental. Creo, de verdad, que la primera misión de un CEO es buscar un equipo, inspirarles y dejarles la máxima libertad para que se desarrollen como trabajadores.