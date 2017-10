Moleiro: “Obama, Clinton, Sarkozy ou Jimmy Carter teñen as miñas obras"

Los secretos de los tesoros bibliográficos más inaccesibles se desvelaron en el Foro La Región protagonizado por el editor ourensano Manuel Moleiro en el Marcos Valcárcel. La prensa internacional llama "clon" a su trabajo, ejemplares de manuscritos ocultos durante siglos que Moleiro reproduce con exactitud, dominando el arte de la edición perfecta.

"¿Por qué hacer lo que nadie hace?", con esta pregunta arrancó el Foro en el que Moleiro habló de viajes, ilusión y creatividad. Durante su intervención, el editor explicó el proceso de creación de sus ejemplares: desde la piel de cabra curtida de manera natural fuera de Europa para elaborar el papel hasta que el cliente toca con sus manos una obra capaz de sustituir a la original. "Non hai ningún editor que faga unha preparación coma a nosa dos pergamiños. O que hai que conseguir é que o orixinal non se diferencie do clon, eu mesmo me sorprendo a veces de moitas das cousas que temos conseguido", apuntó Moleiro.

El "Pergamino Vindel" es la última reproducción de este editor ourensano, una obra con un estudio exhaustivo que supone un antes y un después en la historia de este documento: "Moitos especialistas de renome internacional dixeron cousas que non son certas. Estudárono a través dunhas fotografías e co noso traballo cambiouse a explicación do pergamiño", señala el editor. Un relato que habla de trucos como la precisión de los agujeros de la encuadernación, que desvelan que el documento iba más allá en su contenido: "O Pergamiño Vindel estivo cosido, o que significa que había un compendio máis grande do que descoñecemos o contido", asegura. El original, en la Morgan de Nueva York, cumple la misma función que el editado por el ourensano: "Quen colla o exemplar de Moleiro nunha universidade estará estudándoo coma se o fixera nesta biblioteca, incluso con máis solvencia ao poder manexalo como lle de a gana".

Supervivencia

Las razones que llevaron a este gallego de Cea afincado en Barcelona a emprender una idea única apelan a la superviviencia: "A xente trata de salvar o que máis quere. Eso dixen. A razón máis importante é que esas obras sobreviviron ao paso do tempo por ser excepcionais. Se non o foran, xa desapareceran", explicó durante la charla en el foro.

En su proyecto creyeron las bibliotecas y museos más importantes del mundo para exposiciones en las que luce un "Moleiro" en lugar del original. Sus ejemplares también son regalos de Estado y lucen en las bibliotecas de Felive VI o la reina de Jordania. "Teño feito traballos para moita xente. Clinton, Obama, Sarkozy ou Jimmy Carter teñen as miñas obras", señala el editor. Películas como "El reino de los cielos" y series españolas utilizan sus obras: "Os meus libros serviron para preparar o palacio de Xerusalén neste filme, por exemplo. 'A Biblia de San Luis' de Moleiro aparece na produción "Isabel la Católica", detalló Moleiro.

El ourensano confiesa que el amor por Galicia lo lleva por las estanterías de todas los museos del mundo en búsqueda de tesoros escondidos: "Sempre que vou a unha biblioteca tento atopar cousas nosas, de Galicia e do norte de Portugal".