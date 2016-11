“El que no cree en sus posibilidades y no tiene ilusión, lo tiene crudo"

El alpinista y astronauta Josu Feijoo participa hoy en el Foro La Región con la conferencia "¿Y si los sueños se cumplen...?", coincidiendo con el 60 aniversario de la Asesoría Marcelino Díaz. La cita será a las 20,30 horas en la salud azul del Auditorio, donde compartirá con público su experiencia vital "para que la gente no se olvidé del Peter Pan que lleva dentro. Eso sí, siempre con los pies en el suelo", indicó Feijoo, el primer astronauta diabético del mundo y primero en conseguir el Grand Slam.



¿Cuál fue su primer sueño cumplido?



Cuando era pequeño, con seis años, ya había oído hablar del Everest. De hecho, mi primer sueño de la infancia cumplido fue llegar a su cima un 18 de mayo de 2006. Para ello, antes escalé otras montañas muy difíciles y técnicas como el Mont Blanc.



¿Y el próximo?



Me voy al espacio dentro de 14 meses, en febrero de 2018. Además de escalar el Everest, siempre he querido ser astronauta. De hecho, en mi niñez, viví con la carrera espacial en la tele. Como diabético que soy, realizaré una serie de experimentos en el espacio para mejorar la calidad de vida de los niños con esta patología.



¿Qué tipo de investigaciones?



Estamos trabajando con citoquinas flamatorias. El páncreas, al igual que todos los órganos vitales, tiene citoquinas flamatorias y antiinflamatorias. Las primeras son las malas. Por otro lado, a los diabéticos no nos funcionan las células beta, que son las que fabrican insulina. En las investigaciones realizadas en la Universidad de Ginebra con ratas, hemos descubierto que cuando se eliminan las citoquias flamatorias de su páncreas, la células alfa se dividen y se convierten la mitad en beta y fabrican insulina. En ratas funciona y ahora toca hacerlo en humanos. Como la legislación vigente prohíbe la manipulación de células madre y embrionarias, lo voy a hacer en el espacio.



¿Cuándo le diagnosticaron diabetes?



Tenía 24 años. Fue un 28 de diciembre de 1989, Día de los Inocentes. Las conversaciones que tuve días después con el endocrino y el médico de la empresa me pusieron un panorama muy negro. Me dijeron que me olvidase de mis sueños de la infancia, que podría hacer vida y deporte a nivel normal. ¡Yo, que venía de hacer deporte de élite! Pero bueno, al final lo he conseguido.



Todo un ejemplo de superación...



Bueno, eso dice la gente pero si yo no fuese diabético, hubiese escalado igual el Everest y sería astronauta. La diabetes no ha sido un trampolín sino mi compañera de viaje. Sin más. Lo he hecho porque quería, independientemente de mi patología crónica.



¿Qué mensaje lanzaría a las personas con diabetes?



Tanto al que tiene una diabetes como otra patología, les digo que tienen que creer en sus sueños y no se rindan. El que no cree en sus posibilidades y pierde la ilusión, lo tiene crudo. Hay que ser constante, trabajador y tener mucha, mucha ilusión porque bastantes zancadillas te pone la vida como para que encima te las pongas tú.