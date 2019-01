Octavio Dapena: “Siete euros no es un precio desorbitado por una entrada de cine"

Según el último informe del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo digitales en España, un 23% de los consumidores de música es pirata; un 34% del consumo de películas es ilegal y un 24% de internautas se descargan libros en plataformas digitales. El sector del fútbol es uno de los peor parados por los que deciden no pagar por el entretenimiento en red.

Octavio Dapena, director del parlamento antipiratería de EGEDA–Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, confía en la "oferta legal"–Netflix, Spotify, Movistar o Sky–como la clave de la lucha contra esta lacra que asola la industria audiovisual. O lo que es lo mismo, ofrecer alternativas asequibles al consumidor para que consuma cultura de forma legal. Dapena será el protagonista del Foro La Región de hoy, a las 20,15 horas en el centro cultural Marcos Valcárcel.

¿Cómo funciona un parlamento antipiratería?

Egeda representa a los productores para la defensa de sus derechos en España. Egeda tiene este departamento de lucha contra la piratería desde hace 25 años y se ha ido adaptando. Cuando empezamos, nuestra actividad era de investigación y persecución de la piratería a nivel penal. Con el paso del tiempo, vimos que lo que necesitábamos era una normativa que protegiera mejor los derechos de propiedad intelectual, pero también era importante la tarea educativa. La tercera pata que nos hacía falta era la oferta legal, que ahora mismo es abundante, y a precios que suelen ser accesibles para la mayoría de la gente. Estas plataformas han facilitado que el público pueda acceder y poner coto a la piratería.

Sin embargo, los precios en el cine tradicional, rondan los siete euros de media. En Ourense sucede así y, además, los usuarios detectan la falta de variedad. ¿Existe un precio razonable por ver una película en un cine español?

El tema del precio del cine es un asunto que como parte de Egeda no he de meterme, pero como opinión personal no me parece un precio desorbitado. Lo que encarece al cine es todo lo que rodea a salir al cine (palomitas, bebidas, etc). Pero los cines están haciendo campañas de márketing que hacen que se reduzca el precio.

¿Quién sale peor parado en la industria por la piratería?

El autor, al ser una persona física, siempre está en una situación vulnerable. Pero el productor, en una inversión de un largometraje, cuyo precio medio en España ronda los dos millones de euros, si no logra recuperar esa inversión, es difícil que vuelva a producir y eso lleva al estancamiento de la industria.

¿Cuál es el perfil del pirata?

Hombre, entre los 14 y los 39 años, principalmente de zonas urbanas y con un nivel medio o medio-alto de educación.

Con una franja de edad tan amplia, parece difícil concienciar a las nuevas generaciones que ya crecen con esa “cultura" de la piratería.

En los adolescentes hay un conocimiento mayor del uso de las tecnologías y creemos que poco a poco van cambiando su mentalidad. Es en ellos donde hay que incidir en divulgación para prevenir la piratería.

¿En qué han de basarse las medidas para esta lucha?

En una legislación adecuada, en concienciación sobre el respeto a la propiedad intelectual y en la oferta legal.