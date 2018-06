Pilar Cernuda: "En España no estamos a la altura, ni de lejos, con los refugiados"

Es la primera vez que Pilar Cernuda se enfrenta a la literatura, un reto que afrontó "con miedo", pero siempre tuvo claro que la historia sería un homenaje a Galicia. Su novela "Volveré a buscarte" habla de los emigrantes gallegos que hicieron las Américas el siglo pasado, pero también de las "viudas en vida", las mujeres que aquellos soñadores de una vida mejor dejaron atrás. A las 20,15 horas presenta el libro en el Foro La Región, en el Marcos Valcárcel. "Es un historión, para hacer una segunda novela tendría que encontrar una historia y creo que como esta no la voy a encontrar", adelanta.

¿El homenaje es más a las mujeres que se quedaban en la aldea que a la emigración?

Las dos cosas. Mi bisabuelo emigró y cuando volvió, lo primero que hizo fue montar una casa y una escuela en la aldea. En esa aldea del valle del Salnés, donde he pasado los veranos de pequeña y a donde vuelvo siempre, he escuchado siempre la historia de las mujeres a las que Rosalía de Castro llamaba "viúvas de vivos". A principios del siglo XX, el analfabetismo era terrible en toda España y la comunicación era imposible, así que no sabían si sus maridos regresarían. Cuento esa historia, a través de cuatro protagonistas: dos hombres que se fueron y dos mujeres que dejaron atrás. Así que sí es un homenaje, se habla muy poco de las mujeres que quedaron atrás y, sin embargo, sacaron a su familia adelante y criaron a sus hijos. La forma que tenían de hablar de esos padres que se habían marchado siempre me emocionó una barbaridad. Lo que he vivido y reflejado es que esas mujeres rendían homenaje al padre, un héroe que se había ido para darles una vida mejor.

¿Existen esos personajes?

Casi todo le ha pasado a alguien que conozco, pero hay un hilo argumental que no desvelaré porque es absolutamente insólito y muy difícil de creer, pero es real. Estoy segura de que la gente piensa: "Qué fantasiosa esta Cernuda", por eso explico lo real en el epílogo.

¿Los gallegos estamos más conectados con la emigración que otra comunidad de España?

Sí, por el mar. Los gallegos nos íbamos a América. Las mujeres no sabían muy bien lo que era América, no sabían donde estaban esos hombres, y, a veces, ni siquiera ellos.

¿Se puede extrapolar esa emigración a la de ahora?

No. Hay muchas diferencias. El analfabetismo impidió la comunicación. Alguien de la Cruz Roja me contaba el otro día que lo primero que hacen los refugiados al llegar es comprar un móvil para comunicar que han llegado bien.

¿España podría ser más hospitalaria?

En España tenemos una deuda de gratitud, sobre todo con América, que recibió con los brazos abiertos a refugiados económicos y políticos. A los que llegaron hace unos años a España, de Sudamérica o del norte de África, no los hemos tratado suficientemente bien. Ahora, desgraciadamente, no vienen solo emigrantes económicos, sino refugiados que huyen de la muerte. Es gravísimo y no estamos, ni de lejos, a la altura. Me parece muy bien lo que ha hecho el presidente Sánchez con el "Aquarius", aunque es verdad que esto no se puede hacer siempre y el primero que lo tiene que pensar es él. Hay que tener un gesto de toque a la Unión Europea, no podemos permitir que el Mediterráneo sea en este momento el cementerio más grande del mundo.

¿Cree que tras el gesto van a saber gestionar un "no" a partir de ahora?

Eso no lo puede hacer solo España, debe ser un gran montaje solidario de toda la Unión Europea y una coordinación de los presidentes.