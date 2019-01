La radiografía política de Francisco Caamaño en siete frases

Sobre la Ley de Contratos:

"La ley no pensó en las dificultades diarias de los concellos pequeños"

Sobre el pacto andaluz:

¿Vox?:

"Me puede gustar o no Vox, pero hay ciudadanos que han elegido democráticamente a esta formación. En España no hay ideologías prohibidas. El sistema parlamentario permite es así"