"El sustento básico de la investigación del cáncer es financiación privada"

La viguesa Mónica Martínez Fernández, experta en Oncología, es la única profesional becada por la Asociación Española Contra el Cáncer e investiga los mecanismos de ciertos tumores para crear un test genético que permita detectar qué pacientes tienen activa esta característica y ofrecerle una terapia personalizada. La doctora protagonizará el Foro La Región de hoy, a las 20,15 horas en el Marcos Valcárcel, en el marco del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. La jefa del servicio de Oncología Radioterápica del CHUO, María Dolores López Vázquez, presentará a la invitada.

¿Siempre ha encaminado sus investigaciones al cáncer?

No. Mi tesis era sobre mecanismos genéticos y cómo se forman las especies, nada que ver con el cáncer. Sin embargo, ahí empecé a tener contacto con grupos que trabajaban en la búsqueda de biomarcadores y es un campo que siempre me atrajo mucho. Todas las asignaturas biomédicas durante la carrera me gustaron. Después de leer la tesis, solicité unos proyectos del Ministerio y empecé en un proyecto en la Universidad Complutense de Madrid sobre cáncer de vejiga. Ahí descubrí que era lo que realmente me gustaba, el cáncer y los pacientes a nivel molecular y sus características genéticas. Es un enfoque muy práctico, son resultados que pueden ayudar realmente a las personas.

¿Qué encuentra en los resultados provisionales de este proyecto?

Tenemos datos preliminares de miles de genomas gracias a que el grupo forma parte de un consejo internacional, con acceso a miles de genomas tumorales y hay unos datos previos que apuntan a que hay un mecanismo muy implicado en ciertos tipos tumorales. Está especialmente activado en tumores como cabeza y cuello, pulmón, esófago y colorrectal.

¿Hay algún perfil de paciente o patrón que tenga esos tumores?

Es una de las partes que queremos indagar en esta investigación, pero hay ciertos indicios que parece que pueden estar relacionados con ciertos agentes como el tabaco. Son todavía indicios.

¿Se aplicará a terapias?

Después de los dos primeros años, una vez entendida la parte funcional del mecanismo, nos planteamos cómo podríamos silenciarlo, para poder desarrollar una terapia más personalizada.

¿Qué beneficios tendría?

Lo que buscamos es que tenga una clara aplicabilidad, porque a lo que se tiende cada vez más la investigación en cáncer es a que cada paciente tenga su tratamiento adecuado. No es una enfermedad única, hay muchas enfermedades dentro del cáncer y cada paciente tiene sus propias características genéticas. Queremos llegar a una medicina más personalizada.

¿Cómo ve la investigación en Galicia?

Creo que hay un equipo humano muy importante, pero no tenemos nada de apoyo, los recursos son muy limitados.

El reto es reconocer al profesional.

Tiene que haber un poco más de concienciación social y por parte del Estado entender que la carrera investigadora en un campo como la oncología es fundamental. Debe haber un plan estatal que cubra esto, que exista una carrera científica como tal que nos permita tener unos proyectos y una estabilidad laboral mínima para poder llevarlos a cabo y no tener que estar cada dos años peleando para conseguir dinero para investigar.

¿De qué financiación se nutren?

Nuestro grupo tiene un proyecto europeo que nos da más solvencia, también hay a nivel nacional pero han tenido una reducción considerable desde la crisis. Las asociaciones privadas cada vez están poniendo más apoyo, antes eran como una ayuda externa pero ahora son un sustento básico.

En una población como la provincia de Ourense, ¿cómo influye el envejecimiento en la prevalencia del cáncer?

Es fundamental. Ya no solo a nivel clínico, sino en impacto económico. Conforme perdemos años de vida, la población se hace mas vieja, hay aumento incluso de la discapacidad que supone un coste de salud porque cada vez hay mas individuos enfermos.