El vino, un embajador de la provincia por todo el mundo

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogerá esta tarde, a partir de las 20,15 horas, una nueva conferencia-coloquio del Foro La Región, en la que se debatirá sobre "El vino como embajador de Ourense". Seis profesionales vinculados con el mundo del vino en la provincia expondrán su punto de vista sobre la situación del sector vitivinícola y sus expectativas de cara al futuro.

Cuatro bodegueros, representando a las cuatro denominaciones de origen ourensanas, serán los encargados de exponer a los asistentes su experiencia del día a día y su opinión sobre las expectativas que se abren a unos caldos que conquistan los mercados más exigentes del mundo. Brais Iglesias (Ribeiro), José Luis Mateo (Monterrei), José Barros (Valdeorras) y César Enríquez (Ribeira Sacra), estarán acompañados por Juan Manuel Casares, director de la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, ubicada en Leiro, y actuará como moderador el sumiller Luis Paadin, autor de la Guía de vinos, destilados y bodegas de Galicia.

Los bodegueros

Brais Iglesias: "El punto de vista dos productores que estamos a pé de viña"

La Asociacion de Colleiteiros Embotelladores do Ribeiro nacía hace 18 años y ahora ya son 37 sus integrantes. Su presidente es Brais Iglesias, nacido en Ourense en 1986 y aportará el punto de vista "dos productores que estamos a pé de viña" sobre el sector y también "cáles son as nosas inquedanzas a nivel de mellora do mercado do viño Ribeiro".

José Barros: "El vino valdeorrés nos representa, al ser la DO más antigua en mencía y godello"

El barquense, José Barros, fundó la bodega Virxe de Galir en 2002. Con 16,5 hectáreas de viñedo, inició la plantación de otras 11. Con exportaciones a una decena de países, defiende el vino valdeorrés. "Es lo que nos representa, pues es la D.O. más antigua en cuanto a mencía y godello. El godello de Valdeorras da un plus".

José Luis Mateo: "Monterrei é unha terra privilexiada para a producción de viño"

José Luis de Mateo, con 49 años, decidió dejar su puesto de Agente de Desarrollo Local en Vilardevós para dedicarse en cuerpo y alma a la producción vitivinícola. Dice que de la comarca de Monterrei "sairon as mellores vides para América no seu tempo. Esta é unha terra privilexiada para a producción de viño".

César Enríquez: "O viño ábrenos moitas portas e en Ourense os temos excepcionais"

La actividad de Adega Cachín, que César Enríquez puso en marcha en A Teixeira, comenzó coincidiendo con la creación de la DO Ribeira Sacra, a mediados de los años 90. Después de disfrutar viendo como el presidente de Estados Unidos brindaba con su vino, el bodeguero afirmó que "O viño ábrenos moitas portas. En Ourense os temos excepcionais".

El experto

La situación del sector vitivinícola desde el punto de vista de la Administración

Licenciado en Veterinaria y en Tecnología de los Alimentos, Juan Manuel Casares es un ourensano de 49 años, director de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia desde hace cuatro años. En calidad de representante de la Xunta, ofrecerá datos "sobre el funcionamiento y el programa de actividades de la Estación y sobre la situación del sector vitivinícola en la provincia, desde el punto de vista de la Administración”.