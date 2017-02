Medio millar de personas se han concentrado este mediodía ante el Obispado de Lugo para que el sacerdote José Ramón Pérez García no sea trasladado de las parroquias de Friol y Guitiriz, en las que se encuentra ejerciendo su ministerio, para desplazarse a otras del sur de la provincia lucense.



Los alcaldes de Friol, José Ángel Santos, y Guitiriz, Regina Polín, han secundado esta acción de protesta, para la que se han fletado incluso autobuses, y han pedido una marcha atrás en esta medida.



Santos ha criticado la postura "sectaria" y arbitraria con la que entiende se ha adoptado tal determinación y Polín ha mostrado su sorpresa por todo lo acontecido con un religioso muy querido por la labor social que realiza, aparte de indicar que como políticos no pueden interferir, pero sí pedir una revisión.



Si no hay un cambio, se ha deslizado que estas acciones reivindicativas pueden repetirse cada semana.



El propio cura expuso esta semana en un comunicado que el traslado le vino impuesto y que en ello no contó su opinión.