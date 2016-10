La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 605.000 movimientos en las carreteras gallegas durante el Puente de Todos los Santos desde las 15,00 horas de este viernes, 28 de octubre.



De este modo, los desplazamientos estimados en la Comunidad gallega representan un 11 por ciento de los 5,5 millones previstos en toda España entre las 15,00 horas de este viernes y las 24,00 horas del martes 1 de noviembre.



Las carreteras previsiblemente afectadas con mayor intensidad de tráfico en esta operación en Galicia son, según apunta la DGT, la AP-9, A-6, A-52, A-55, N-550 y N-634.



Por provincias, la de A Coruña es en la que se prevén más puntos conflictivos durante los desplazamientos del puente, localizados en los accesos a la ciudad herculina por la AC-12, AC-11, AC-552 y AG-55; así como en la AG-11 en el entronque con la N-550 y acceso a la AP-9 en Padrón; N-550 en los accesos a Santiago en la travesía de Milladoiro; N-651; A-6 salida hacia la A-9 sentido A Coruña; AC-173 y AC-543.



Por su lado, en la provincia de Ourense la DGT advierte de tres puntos conflictivos en la N-120, N-525 y en la OU-540; mientras en la de Pontevedra avisa de dos, localizados en la A-52 en el enlace con la A-55 en O Porriño y en la A-55. En la de Lugo no hay señalizado ninguno.



DISPOSITIVO ESPECIAL



La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha desde las 15,00 horas de este viernes 28 de octubre y hasta las 24,00 horas del martes 1 de noviembre, un dispositivo especial para regular, vigilar y dar seguridad a los 5,5 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por carretera, con motivo de la festividad de Todos los Santos.



Según ha informado Tráfico, ante el previsible incremento de movimientos, aumentará los medios humanos y materiales de los que dispone con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de la circulación en las vías interurbanas. Además, ha apuntado que muchos de los desplazamientos que se producirán durante estos cuatro días estarán motivados por la visita a los cementerios, de ahí que se incrementen tanto los viajes de corto como de largo recorrido.



En concreto, la DGT prevé los mayores problemas circulatorios se den el viernes por la tarde y durante la mañana del sábado en las salidas de las grandes ciudades y también en las principales vías de comunicación hacia las zonas turísticas y de segunda residencia, acentuándose éstos a medida que avanza la tarde para ya a última hora de la tarde-noche situarlos en las zonas de destino.



Respecto al domingo por la mañana, Tráfico prevén intensidades elevadas de circulación en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, principalmente en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio o zonas próximas a las grandes ciudades. En este punto, ha concretado que por la tarde comenzará el retorno de fin de semana, de menor intensidad circulatoria que el resto de domingos, ya que pese a que el lunes es laborable se sitúa dentro de un periodo festivo de puente.



Según prevé la DGT, el lunes se producirán los movimientos habituales de entrada y salida a grandes núcleos urbanos por ser día laborable, que serán de menor magnitud que el resto de días laborables al estar dentro del periodo festivo de Todos los Santos. Por la tarde, se originarán movimientos en sentido salida, muchos de los cuales estarán motivados por la tradicional visita, al día siguiente, a los cementerios. También se producirán desplazamientos hacia las zonas de segunda residencia.



Asimismo, Tráfico señala que desde primeras horas de la mañana del martes y durante todo el día se producirán desplazamientos de vehículos por las carreteras de acceso a los cementerios de los distintos núcleos urbanos, presentando problemas de circulación los accesos y aparcamientos de los mismos.



Por la tarde, comenzará el retorno de la `Operación Especial Puente de Todos los Santos`, presentándose problemas de circulación en los principales ejes viarios que encauzan todo el movimiento de retorno: carreteras de la red de interés general, autopistas y autovías. Por la tarde noche, dichos problemas circulatorios se trasladaran a los accesos de los grandes núcleos urbanos.



MEDIOS Y MEDIDAS



En relación con los medios y medidas que va a implementar para evitar en la medida de lo posible las retenciones, Tráfico instalará durante estos días carriles adicionales en el sentido contrario, en las carreteras que registren mayores intensidades de circulación, sobre todo en las proximidades de los grandes núcleos urbanos.



Del mismo modo, por razones de seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación, desde la tarde del viernes hasta la noche del martes 1 de noviembre se restringirá la circulación de camiones (en general y a los que transportan determinadas mercancías) y se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, en ciertos tramos de carreteras y horas.



Tráfico cuenta con los servicios de más de 600 funcionarios y personal técnico especializado que atiende en los siete Centros de Gestión de Tráfico ubicados en Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valladolid y A Coruña; alrededor de 10.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y con más de 13.000 empleados de las empresas de conservación, de vías en régimen de concesión dependientes del Ministerio de Fomento y del resto de titulares de carreteras y personal de servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos.



CAMBIO DE HORA



Con motivo del cambio de hora en la madrugada del sábado al domingo y al menor número de horas de luz solar del que se dispone en esta época del año, la DGT aconseja a los conductores que no disponen de vehículos equipados con luces de conducción diurna (LCD), que lleven encendido el alumbrado de cruce durante el día, ya que son más visibles.



En este sentido, Tráfico ha argumentado que diversos estudios realizados sobre luces de conducción diurna, concluyen que un vehículo que circula con las luces encendidas es percibido a una distancia de 240 metros, en cambio, si el vehículo no lleva las luces encendidas, esa distancia de percepción se reduce a menos de la mitad. Además añaden, que las estimaciones de distancia de seguridad, detección y velocidad son también más seguras y se mejora la identificación de los coches.



CONSEJOS A TENER EN CUENTA



Tráfico aconseja preparar e informarse del estado de circulación de las carreteras antes de emprender el viaje, a través de su página web, el teléfono 011, boletines informativos en radio, descarga gratuita de la aplicación DGT y a través de la cuenta de Twitter @informacionDGT.



Del mismo modo, la DGT recomienda a los conductores que reduzcan la velocidad y aumenten la distancia de seguridad, debido a que las condiciones meteorológicas pueden ser adversas en esta época del año, con lluvia, viento, niebla. Durante el viaje es importante también hacer descansos cada dos horas ya que desatención en la conducción es una de las principales causas de accidente.



Tanto en los desplazamientos cortos como en los de largo recorrido, todos los ocupantes del vehículo tienen que llevar puesto el cinturón de seguridad y los menores ir adecuadamente sujetos con sus sistemas de retención infantil, según recuerda. También insiste en no conducir si se ha ingerido alcohol o drogas. "Un porro o una raya puede tener consecuencias mortales", subraya.



Finalmente, ha apuntado la atención especial que hay que prestar a la conducción en carreteras secundarias. La DGT ha identificado y publicado en su web de los tramos más peligrosos de este tipo de vías para que el conductor preste especial atención si tiene que circular por ellas.