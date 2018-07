A CEG desemboca a asemblea electoral debido á ausencia de candidatos á presidencia

A xunta directiva da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) acordou este luns desconvocar a asemblea xeral electoral prevista para o vindeiro venres, 20 de xullo, debido á ausencia de candidatos a presidir a patronal galega.



No seu lugar, segundo informou nun comunicado, a CEG formará un grupo de traballo de confederacións provinciais e asociacións sectoriais para redactar o borrador de novos estatutos que favoreza a súa gobernanza. Estas foron as medidas adoptadas pola patronal despois de que o prazo de inscrición de candidaturas concluíse este venres sen que ningún aspirante presentásese.



Algunhas fontes consultadas, cuestionadas pola hipótese de que non houbese un candidato, sinalaron que, de producirse este bloqueo, sería o momento de retomar a idea de acometer unha reforma nos estatutos para apostar por un "goberno colexiado".



Ese goberno colexiado, conformado polos catro presidentes provinciais, co maior á fronte (Antonio Fontenla, pola Coruña), é o que dirixiu a patronal desde finais de xaneiro e nos outros períodos de interinidade coa marcha do últimos tres responsables.

TRES ABANDONOS DESDE FINAIS DE 2015



E é que, desde a marcha do vigués José Manuel Fernández Alvariño en novembro de 2015 (foi o único candidato en xullo de 2013, cando se foi Fontenla, pero o seu mandato estivo marcado por unha oposición interna que denunciaba supostas irregularidades na súa xestión), dimitiron tanto o ourensán Antonio Dieter Moure (en outubro de 2016, polo que apenas estivo no cargo nove meses) como o coruñés Arias.

Este último aguantou no posto algo máis dun ano, pero o seu período estivo marcado igualmente polas loitas entre sectores, tendo en conta que as confederacións de Ourense e Pontevedra lle acusaban dun "pecado orixinal"

Arias presentou a súa candidatura a poucos minutos do peche do prazo e o fixo vinculado ao apoio das provinciais da Coruña (que dirixe Fontenla desde hai máis de 20 anos) e Lugo (a cuxo fronte está Jaime López).



Isto foi interpretado polo presidente en Pontevedra, Jorge Cebreiros, e polo propio Pérez Canle, como unha deslealdade ao compromiso de acordar un nome para dirixir a CEG. Nesta ocasión, non houbo sorpresa de última hora e o prazo expirou sen que ninguén dese un paso á fronte, polo que a xunta directiva da patronal decidiu desconvocar a asemblea electoral do próximo venres.