El abogado de Rosario Porto recurrirá su traslado de prisión

El penalista José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado de Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, por cuyo asesinato fue condenada, ha avanzado que recurrirá el traslado de su clienta desde la prisión de Teixeiro (A Coruña) a la de A Lama (Pontevedra), al ser "perjudicial" para ella.



En una entrevista concedida a la Radio Galega, Aranguren ha asegurado que en la actualidad no hay "razones" para el traslado de Porto, que permanece en Teixeiro desde septiembre de 2013, cuando entró en prisión preventiva durante la investigación del caso.



Además, el letrado ha incidido en que su defendida continúa defendiendo su "inocencia" al insistir en que ella no fue la autora de la muerte de su hija adoptiva.



A este respecto, ha recordado que aún debe resolverse el recurso de amparo sobre la condena ante el Tribunal Constitucional interpuesto tras la condena de la Audiencia Provincial y su posterior ratificación por parte del TSXG.



Un paso que, aunque ha sostenido, no es sencillo, no pierden la esperanza sobre él, puesto que Porto está "harta de que se le cierren todas las puertas para salir de la cárcel".



En contra del traslado, Aranguren ha señalado que el mismo supone que lo alejen a él de su defendida, dificultando con ello que la continúen atendiendo los psicólogos y psiquiatras que lo hacían hasta la fecha.



El Supremo confirmó el pasado octubre la condena a 18 años de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a los padres de Asunta, por el asesinato de la niña, de 12 años, su hija adoptiva. En marzo de 2016 el tribunal gallego desestimó los recursos de los padres de la pequeña, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 22 de septiembre de 2013 en una cuneta en Teo, un municipio cercano a Santiago de Compostela.