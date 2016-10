Los abogados del líder de los Miguelianos piden su libertad

Los abogados de Miguel Rosendo Da Silva presentaron un recurso ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui, acompañado de un Informe del Psicólogo Forense que exige la puesta en libertad el presunto líder de los Miguelianos . El recurso, con fecha de 30 de septiembre, se basa en " la falta de probatura indiciaria de los motivos que la juez utiliza para denegar su puesta en libertad".



En el auto, ahora recurrido por la defensa, la juez argumentaba que“el Ministerio Fiscal se opone a la petición de libertad, interesando que se mantenga la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza por cuanto persisten las circunstancias que motivaron la adopción de la medida cautelar a fin de evitar la reiteración delictiva del imputado y la destrucción de los medios de prueba.”



El líder de los Miguelianos, todavía en espera de juicio, está a punto de agotar el máximo legal de prisión preventiva al llevar casi dos años en la cárcel. La defensa de Rosendo, investigado en las diligencias previas por presuntos abusos sexuales en la denominada Orden de Los Miguelianos, alega que no hay "indicio científico" que apuntale el afán vindicativo de los presuntos perjudicados. "Los testimonios de cargo con Miguel Rosendo contienen evidentes déficits de verosimilitud" ya que durante años nadie ha visto ni oído ni sentido ni sospechado nada.



El recurso insiste en saber cuáles son los indicios de la existencia de un delito de asociación ilícita y tilda como "desconcertante" que se sigan usando las "diligencias policiales" como presupuesto para la existencia de estos delitos. Tampoco les parece sostenible "la mención a la concurrencia de víctimas menores de edad", mientras que de los informes ginecológicos que certifican la virginidad de algunas de las presuntas víctimas no se dice nada.



Además, estiman que tampoco se ha podido demostrar que Rosendo tuviese "la capacidad de persuasión que le permitiese mantener relaciones sexuales con quien quisiera". El escrito remitido a la juez instructora considera, además, que no hay riesgo de fuga, pues Rosendo entregó el pasaporte.



Concluyen que el planteamiento del auto contraviene "los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva" de su defendido y piden que, una vez levantado el secreto sumarial, se indique por que se suspendió la declaración del Obispo de Tui Vigo. Según el auto de la juez "Rosendo no saldrá en libertad mientras haya testificales pendientes".