La Xunta activa el nivel de prealerta en 51 municipios por la ola de calor

El Comité de Plan de Calor, según informa la Xunta a través de un comunicado, está formado, además de por la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde por la Vicepresidencia, y Consellerías de Presidencia, Política Social y Medio Ambiente.

El plan, que está operativo desde el 1 de junio, establece las medidas necesarias para reducir los efectos en la salud asociados a las olas de calor, los sistemas de previsión, alerta y comunicación a utilizar y, además, define una sistemática de intervención según los niveles de alerta establecidos.

Por otro lado, establece los canales de coordinación interinstitucional entre las unidades competentes de la materia. En este plan, los medios de comunicación y toda la ciudadanía y organismos que constituyen la red social de apoyo existente a la población más vulnerable son, según puntualiza la Xunta, piezas básicas para evitar, en la medida de lo posible, daños a la población.



Los ayuntamientos con nivel de riesgo 1A (prealerta) son Carnota, Cee, Corcubión, Moeche, Outes, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Quiroga, Ribas de Sil, Cortegada, Lobios, Petín, Pontedeva, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, Arbo, Baiona,Bueu, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cotobade, Covelo, Crecente, A Estrada, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, A Lama, Meaño, Moaña, Mondariz, Mondariz-Balneario, Moraña, As Neves, Nigrán, Pazos de Borbén, Pontevedra, Ponteareas, Ponte Caldelas, O Rosal, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Cerdedo-Cotobade.



La Xunta matiza que para hablar de "ola de calor" es necesario que durante tres días continuados las máximas se mantengan en valores muy elevados y que durante la noche la temperatura no baje de los 20 grados.

MÁXIMAS DE 42,9 GRADOS

Según los datos recogidos por Meteogalicia, este jueves Arbo (Ourense) ha alcanzado la temperatura máxima del día, con 42,9 grados, registrados a las 17,10 horas, seguida de Remuíño, en Arnoia, con 42,7 grados, a las 17,40.



Ourense capital y el ayuntamiento ourensano de Leiro han llegado hasta los 42,2 grados en torno a las seis de la tarde, mientras que San Clodio de Ribas ha marcado 41,3 grados a las 17.30 horas.