Activan medidas en un colegio de Ferrol tras sufrir meningitis una profesora

Una profesora de Educación Infantil del colegio concertado Cristo Rey, situado en el casco histórico de Ferrol, permanece en situación de baja médica por un caso de meningitis, que ha obligado a la adopción de medidas preventivas en el centro.



Así lo ha comunicado la dirección a los padres, que han recibido una carta en la que se remite a las iniciativas que a este respecto propicie la Consellería de Sanidad.



Igualmente, ha apelado a la tranquilidad en la comunidad educativa, aunque ha reclamado a los progenitores que estén pendientes ante posibles dolores de cabeza, vómitos, náuseas o síntomas de rigidez en el cuello entre sus hijos.



Los responsables del colegio han considerado que ha quedado descartada la "gravedad" en este caso, aclarando que Sanidad ha decretado que se administre a los estudiantes de 3 años "profilaxis antibiótica como medida preventiva".



En cambio, no se prevé adoptar iniciativas semejantes con el resto del alumnado, que no ha sido definido como grupo de riesgo.



Este plan, han añadido, "no alterará la rutina diaria y los alumnos pueden asistir con normalidad al colegio".



En cuanto a la profesora, fuentes del colegio consultadas por Efe han confirmado que permanece ingresada en un centro médico y que su pronóstico es favorable. Se espera que en los próximos días trasciendan los resultados de cultivos que puedan determinar el alcance de este caso.



El céntrico recinto educativo es regentado por la orden religiosa de las Hijas de Cristo Rey.