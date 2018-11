La actriz gallega Nerea Barros se estrena como productora en "Morir para contar"

"Morir para contar", el trabajo audiovisual en el que grandes reporteros de guerra revelan sus peores recuerdos y la manera en la que enfrentan su trabajo, no solo ha contado para su estreno con el festival Cineuropa, sino que supone la primera incursión como productora de la actriz gallega ganadora de un Goya Nerea Barros.



El director de Cineuropa, José Luis Losa, el director Hernán Zin, y la intérprete han compartido hoy escenario, en el parador de los Reyes Católicos, para presentar esta crónica que permitirá conocer de cerca también la tarea de los que brindan ayuda a los periodistas que padecen estrés postraumático.



Cada protagonista de "Morir para contar" habla de un conflicto en particular, por lo que supone también un viaje a la guerra desde Vietnam hasta la actualidad, así como un homenaje a los compañeros, incluidos los que ya no están.



Son más de una quincena los periodistas que dan forma a esta historia, que podrá verse mañana en el marco del mencionado certamen y que en enero llegará a las salas de cine, un relato en el que tiene un papel destacado su director, que en 2012 sufrió un accidente cuando trabajaba, en un tanque en Afganistán, y, aparte del miedo, sintió temor desde entonces por los espacios cerrados.



De no ser por la propia Nerea Barros, y una conversación hasta altas horas de la madrugada, nunca se hubiese atrevido a contar su experiencia y a dar voz a su proyecto.



La colaboración de ambos es fruto del azar, puesto que los dos ejercieron de jurado en un festival, pero pasado el tiempo Zin está convencido de que esta propuesta medró por el tesón y entusiasmo de Barros, que ha señalado que pese a que la visualización requiere de una "digestión lenta", permite aportar "mucha luz".



Algo que ve imprescindible Zin para alejar el mito, por ejemplo, de que un reportero de guerra se juega su propia vida pero cobra un dineral, puesto que, ha apostillado, cada vez es más difícil trabajar porque se trata de un "oficio mal pagado" que no tiene "glamour" alguno y que ha sufrido un empeoramiento de las condiciones económicas y laborales.



Si no fuese por el compromiso, sería una utopía este desempeño, que descansa en el presente en una gran parte sobre "freelance" y por ello pide respeto hacia quien ejerce esta función de reportero de guerra en general, dado que es "imprescindible" tal labor.